The Day Before: ¿Que ocurrió en el caótico desarrollo de la mayor decepción de 2023?

The Day Before debe ser la mayor decepción de 2023 en el mundo de los videojuegos.

El juego de mundo abierto, ambientado en un ambiente postapocalíptico, tuvo un desarrollo de cinco años, pero sus desarrolladores lo abandonaron apenas cuatro días después de su lanzamiento, alegando problemas económicos y quedándose con el dinero de los jugadores que lo compraron y no pidieron un reembolso a tiempo.

¿Qué pasó en Fntastic, la compañía responsable del videojuego? El testimonio de un desarrollador revela detalles tras bambalinas de este timo.

The Day Before y su caótico desarrollo

En conversación DualShockers, un ex trabajador de Fntastic aseguró que el juego nunca fue concebido como de mundo abierto, a pesar de lo que indicaban sus creadores. Esto coincide con las primeras críticas que cuestionaron cómo se promocionó el juego.

¿Entonces por qué era promocionado como un juego de mundo abierto? Amplía la persona que ha preferido mantenerse en el anonimato.

“Nadie puede explicarlo. Tal vez el CEO sabía algo y no nos contó. Técnicamente, no había mecánicas RPG implementadas. No era posible poner a muchas personas en el mundo o hacerlo más grande. Desde el inicio, la idea era que los servidores tengan a menos de 100 personas, eso no es un MMO (mundo abierto multijugador)”, explicó.

El desarrollo de The Day Before estuvo marcado por los caprichos de los fundadores de Fantastic, los hermanos Eduard y Aisen Gotovtsev, contó.

“Muchas ideas de nuestro equipo fueron descartadas porque (Eduard y Aisen) no las aprobaban. Como el chat de voz. Quien sea que se quejaba mucho era botado del equipo. Muchas ideas estúpidas fueron implementadas, removidas y reimplementadas porque los hermanos creían que sabían más que nosotros lo que la gente quería. Mucho tiempo y trabajo fue desperdiciado porque muchas cosas tuvieron que rehacerse”.

El cierre de The Day Before fue abrupto, según contó el desarrollador, con Eduard Gotovtsev indicando al equipo que el juego fue un “fracaso financiero”.

The Day Before vendió 200 mil unidades y procesó 90 mil reembolsos, según un mensaje de Eduard Gotovtsev que fue confirmado por el desarrollador.