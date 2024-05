Valve confirma que no puedes dejar tu cuenta de Steam como herencia

Steam es la plataforma más popular para juegos en computadora, con sus usuarios acumulando una gran cantidad de videojuegos y en algunos casos compras en videojuegos como Counter-Strike o Dota 2.

¿Pero podemos heredarlos a alguien? Lamentablemente no, como lo confirmó un usuario al consultar directamente a la plataforma de Valve.

¿Cuenta de Steam en el testamento? No es posible

El usuario “delete12345” compartió en el foro Resetera su conversación con el Soporte de Steam, donde consultó directamente sobre este tema.

“Hola, Soporte de Steam. Esta es una pregunta rápida para saciar una duda. No planeo morir pronto, pero cuando lo haga… ¿Podría transferirla propiedad de mi cuenta de Steam en un testamento?”, consultó.

Steam fue bastante claro al respecto:

“Lamentablemente, las cuentas de Steam y los juegos son no transferibles. El soporte de Steam no puede proveer a otra persona con acceso a la cuenta o juntar sus contenidos con otra cuenta. Me apena informarte que una cuenta de Steam no puede ser transferida con un testamento”.

La respuesta al usuario de Steam.Fuente: Resetera

Sin embargo, es posible que un usuario brinde su usuario y contraseña, además de los detalles de un correo de confirmación si desea transferir de antemano su cuenta de Steam. Los inconvenientes llegarían si desea recuperar su cuenta y se requiere alguna prueba de identidad.

Steam, la gran plataforma para juegos en PC

Steam fue lanzado en 2003 por Valve como un requisito para jugar el esperado Half-Life 2.

La plataforma alberga más de 50 mil juegos en su catálogo y logra más de 120 millones de usuarios activos mensuales, según datos de Backlinko.

Además de ofrecer juegos de terceros, Steam es la plataforma exclusiva para disfrutar de los juegos de Valve como Counter-Strike 2 y Dota 2. Estos dos juegos son los más jugados en Steam.