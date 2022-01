Los juegos de Activision esperan seguir saliendo para PS4 o PS5 en el futuro. | Fuente: PS

Sony ha dejado el silencio y ha hablado por primera vez tras el anuncio de la millonaria compra de Microsoft (su rival) de Activision Blizzard.

La compañía dueña de PlayStation “espera” que Microsoft “cumpla los acuerdos contractuales” y “continúe asegurando que los juegos de Activision sean multiplataformas”, según declaraciones a The Wall Street Journal.

¿Y luego qué?

Sony espera que Microsoft cumpla con los acuerdos contractuales existentes con respecto a los juegos de PlayStation, como lo hizo cuando se lanzó Deathloop exclusivo de la consola PS5 después de la adquisición de la editorial Bethesda Softworks por parte de Microsoft. Una vez que expiran los acuerdos existentes, se abre la puerta para que Microsoft busque la exclusividad de Xbox para las muchas franquicias que está adquiriendo.

La principal preocupación de PlayStation es la saga de Activision Call of Duty, la cual es líder de ventas todos los años en su plataforma y que genera una gran cantidad de dinero.

Sony ha tenido un acuerdo de marketing de Call of Duty con Activision durante más de cinco años. “PlayStation es el nuevo hogar de Call of Duty”, declaró el ex CEO de PlayStation, Andrew House, durante la conferencia de prensa de Sony en el E3 2015. Sony reveló en noviembre que Call of Duty: Black Ops Cold War fue el segundo juego de PS5 más jugado durante todo 2021, solo detrás de Fortnite.

Por el momento, hay dudas, pero cierto atisbo de tranquilidad luego de las declaraciones de Phil Spencer, CEO de Xbox, tras la compra: “Los juegos de Activision Blizzard se disfrutan en una variedad de plataformas y planeamos continuar apoyando a esas comunidades en el futuro”.

