'It takes Two': El indiscutible Game of The Year (GOTY). Su fórmula es un sello de su director, Josef Fares: un título multijugador en el que, obligatoriamente, tienes que jugar con otra persona para empaparte de su interesante campaña que habla sobre una ruptura matrimonial. Para The Game Awards, también mejor juego familiar del año. Desarrollado por Hazelight Studios y publicado por Electronic Arts. Puedes encontrarlo para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X|S.