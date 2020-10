Need for Speed: Payback y Vampyr son gratis para los suscriptores de PlayStation Plus. | Fuente: PlayStation

PlayStation ha confirmado los nuevos regalos para todos los suscriptores del servicio PS Plus para el mes de octubre 2020: Need for Speed: Payback y Vampyr.

Tendrás la oportunidad de convertirte en un demonio de la velocidad o disfrutar de un juego de terror a partir del 6 de octubre.

Need for Speed: Payback

Realiza emocionantes misiones de atraco, participa de batallas de coches aplastantes y mucho más en esta edición de Need for Speed.

El juego está ambientado en el paraíso ficticio de los jugadores corruptos de Fortune Valley, podrás elegiar entre tres personajes diferentes, cada uno cuenta con sus propias habilidades, en un mundo abierto.

Vampyr

Este juego, desarrollado por Dontond Entretainment, te desafía a inmiscuirte en la oscuridad con este título de rol de acción en tercera persona ambientado en 1918 con profundas narraciones.

Serás un médico convertido en vampiro que recorre un Londres sumergido en el caos y miedo. Usa tus habilidades sobrenaturales, así como herramientas y armas hechas por el hombre para luchar o huir de las fuerzas del mal y los cazadores de vampiros

La suscripción anual de PlayStation Plus cuesta 60 dólares y es necesaria para que los usuarios de PlayStation 4 jueguen online. Mensualmente, la compañía otorga videojuegos gratuitos a los suscriptores que pueden ser jugados mientras se mantenga activa la membresía.

Ambos juegos está disponibles desde el martes 6 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre. Recuerda que aún puedes obtener gratis Street Figther V y PUBG: PlayerUnknown's Battlegrounds para PS Plus antes del 5 de octubre.



