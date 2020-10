PlayStation agrega nuevos juegos gratuitos a su sistema de suscripción Plus, además de un juego optimizado para PS5. | Fuente: PlayStation blog

A partir del próximo mes, los suscriptores de PlayStation Plus recibirán dos juegos de acción y aventuras de PS4, Middle-earth: Shadow of War y Hollow Knight: Voidheart Edition, que se lanzarán el 3 de noviembre.

Además, los miembros de PS Plus que tengan una PS5 recibirán Bugsnax optimizado a partir del 12 de noviembre.

Bugsnax (versión PS5)

A partir del 12 de noviembre, Bugsnax llegará gratis para los suscriptores de PS Plus que adquieran una PS5. El título estará disponible gratuitamente hasta el lunes 4 de enero de 2021.

Este juego en primera persona realizada por la desarrolladora Young Horses te propone una serie de aventuras en la isla Snaktooth, hogar de las legendarias criaturas mitad insecto mitad bocadillo. Descubre, caza y captura a las 100 criaturas mientras rastreas y reúnes a los habitantes de la isla.

Middle-earth: Shadow of War (juego de PS4)

Ambientado entre los eventos de El Hobbit y El Señor de los Anillos, Middle-earth: Shadow of War te invita una vez más al icónico mundo de magos, orcos y elfos de JRR Tolkien. Ve tras las líneas enemigas para forjar tu ejército, conquistar fortalezas y dominar Mordor desde dentro.

Experimenta cómo el Sistema Némesis crea historias personales únicas con cada enemigo y seguidor, y enfréntate a todo el poder del Señor Oscuro Sauron y sus Espectros del Anillo en esta nueva historia épica de Middle-earth.

Hollow Knight: Voidheart Edition (juego de PS4)

En el fascinante juego de plataformas de exploración 2D desarrollado por Team Cherry, desciende al extenso mundo subterráneo de Hollownest para luchar contra criaturas contaminadas y hacerte amigo de bichos extraños.

Desbloquea nuevas habilidades y adapta tus conjuntos de poderes para que se adapten a tu estilo de juego para ayudarte a explorar cavernas sinuosas, ciudades antiguas y páramos mortales. Descubre la historia antigua de un reino enfrentándote a jefes épicos que desafiarán tus habilidades de combate y plataformas mientras te esfuerzas por resolver los misterios enterrados en su corazón.

La suscripción anual de PlayStation Plus cuesta 60 dólares y es necesaria para que los usuarios de PlayStation 4 jueguen online. Mensualmente, la compañía otorga videojuegos gratuitos a los suscriptores que pueden ser jugados mientras se mantenga activa la membresía.

Ambos juegos está disponibles desde el martes 3 de noviembre hasta el lunes 30 de noviembre. Recuerda que aún puedes obtener gratis Need for Speed: Payback y Vampyr para PS Plus antes del 2 de noviembre.

Además, en el lanzamiento de la nueva consola PS5 se agregará nuevos beneficios a los suscriptores de PlayStation Plus sin costo adicional incluyendo PlayStation Plus Collection recientemente anunciada

