Los juegos fueron votados por la comunidad de PlayStation. | Fuente: PS

Los jugadores de PlayStation han votado y han escogido sus mejores videojuegos de este 2021: Resident Evil: Village para PS4 y Ratchet & Clank: Rift Apart para PS5.

A través de su blog oficial, Sony reveló todos los ganadores de las categorías en competencia, con varias sorpresas a tomar en cuenta.

Los mejores juegos del 2021 para PS4 y PS5

Resident Evil: Village venció a It Takes Two , Marvel's Guardians of the Galaxy y Far Cry 6 para la victoria en PS4, que se decidió por votos de los jugadores.

"Tiroteos satisfactorios, encuentros memorables, muchos giros de trama. Hay muchas razones para elogiar a Capcom en la continuación de la historia de Ethan Winters. Y eso es incluso antes de apreciar la atrevida, pero exitosa formula del estudio para combinar cuatro subgéneros diferentes del terror (uno para cada uno de los cuatro Lords que enfrentarán) y combinarlos en una unidad cohesiva. Todos encontrarán algo que temer en Village: todos los que lo jugaron encontraron otro título increíble en el catálogo de Resident Evil”, señala Sony.

Ratchet & Clank se impuso a Resident Evil: Village, Returnal y Marvel’s Guardians of the Galaxy en PS5.

“El retorno de Ratchet & Clank fue una celebración no solo del querido dúo, sino también de la tecnología de vanguardia en el interior de la PS5 y de las características inmersivas del control DualSense. La aventura entre dimensiones y planetas llena de enfrentamientos emocionantes y cada vez más creativos (vivan las grietas y la Podadora), desafíos de plataformas, minijuegos y mucho más. Y por supuesto, el título nos presentó a Rivet y Kit, quienes rápidamente se convirtieron en nuevos íconos de PlayStation”, mencionan.

Otros ganadores incluyen:

Lady Dimitrescu de Resident Evil: Village (Mejor personaje nuevo)

Resident Evil: Village (Mejor historia)

Marvel's Guardians of the Galaxy (Mejor banda sonora)

It Takes Two (mejor experiencia multijugador)

FIFA 22 (Mejor juego de deportes)

Ghost of Tsushima: Director's Cut (Mejores funciones de accesibilidad)

Ghost of Tsushima: Director's Cut (Mejor relanzamiento)

Kena: Bridge of Spirits (Juego independiente del año)

Hitman 3 (Juego del año de PS VR)

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics, tecnología, redes sociales y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.