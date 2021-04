120 juegos de ellos desaparecerán totalmente de todas las plataformas en las que estaban disponibles. | Fuente: Sony

Alrededor de 2220 juegos dejarán de estar disponibles con el cierre de las tiendas digitales de las consolas PS3, PSP y PS Vita por parte de Sony.

De manera progresiva, desde el 2 de julio (con el cierre de las tiendas digitales de la PS3 y la PSP), hasta el 27 de agosto (con el cierre de la tienda digital de la PS Vita), se perderán más de dos mil juegos, de acuerdo con un análisis de VGC.

Ahora exclusivos de Xbox y otros pasarán a la historia

El análisis señala que, aunque todos estos juegos desaparecerían de las tiendas digitales de PlayStation, aún muchos estarían en las tiendas de Xbox gracias a la retrocompatibilidad de sus consolas: pese a su antigüedad (de la etapa del Xbox 360), aún podrán comprarse y jugarse para plataformas como Xbox Series X. Esto sería en el caso de títulos como Beyond Good & Evil HD, Lara Croft and the Guardian of Light y Bionic Commando.

En otros casos, algunos juegos solo estarían accesibles en PC.

Sin embargo, no todos se salvarían, y uno 120 juegos disponibles solo en digital y de manera exclusiva para PS3, PS Vita y PSP como Tokyo Jungle o MotorStorm RC, quedarían perdidos para siempre.

Estos son los juegos clasificados por consolas que se perderán de las tiendas digitales de PlayStation:

Alrededor de 630 juegos exclusivamente digitales de PS Vita

Alrededor de 730 juegos exclusivamente digitales de PS3 (PSN)

(PSN) Un pequeño número de juegos exclusivamente digitales de PSP

293 juegos del sello PlayStation Minis

336 juegos del sello PS2 Classics

Alrededor de 260 clásicos de la primera PlayStation (disponibles en PSP y Vita)

La compañía de entretenimiento indica que el motivo de haber tomado esta decisión se debe a que quiere centrar todos sus recursos en mejorar la calidad de PlayStation Store de PS4 y PS5.

