Stray es el título más esperado del mes en el mundo de los videojuegos. | Fuente: Sony

PlayStation ha anunciado los juegos que llegarán gratis para sus suscriptores de PS Plus en sus niveles Extra y Deluxe a partir del 19 de julio.

Nivel Extra: Un gato llama la atención

Para los suscriptores a partir del nivel Extra, el juego más atrayente es el de ‘Stray’, el cual está protagonizado por un gato perdido en una ciudad del futuro.

El título, de sigilo, está siendo desarrollado por BlueTwelve Studio y saldrá “gratis” en su primer día en el mercado, por lo que será una excelente oportunidad para los jugadores de probarlo.

Sin embargo, no llega solo. También estarán disponibles Final Fantasy VII Remake Intergrade, Marvel’s Avengers y una colección extra de los siguientes juegos:

Assassin’s Creed Unity | PS4

Assassin’s Creed IV Black Flag | PS4

Assassin’s Creed Rogue Remastered | PS4

Assassin’s Creed Freedom Cry | PS4

Assassin’s Creed: The Ezio Collection | PS4

Saints Row IV: Re-Elected | PS4

Saints Row: Gat out of Hell | PS4

Spirit of the North: Enhanced Edition | PS5

L’era glaciale: La strampalata avventura di Scrat | PS4

Jumanji: Il videogioco | PS4

Paw Patrol on a Roll! | PS4

ReadySet Heroes | PS4

Para Deluxe: no hay Dino Crisis

Solo para los miembros del nivel más alto de PS Plus, Deluxe, habrá dos nuevos juegos clásicos gratis.

No Heroes Allowed! (PSP)

LocoRoco Midnight Carnival (PSP)

Curiosamente, en Italia se anunció que también estaría llegando Dino Crisis, pero fue eliminado a los minutos de publicado.

El plan PS Plus Extra añade al nivel anterior un catálogo de 400 juegos seleccionados para PS4 y PS5, incluyendo una gran cantidad de exclusivos. Asimismo, también incluye una colección propia de Ubisoft de hasta 50 juegos. El precio para Latinoamérica es de 10.5 dólares mensuales / 28 dólares trimestrales / 67 dólares anuales.

El nivel final, Premium, tiene una particularidad. Mientras que para el resto del mundo se llama así, para Latinoamérica se llamada PS Plus Deluxe y se debe a un cambio sustancial: Sony no brinda juegos en la nube (antes llamado PS Now) para la región. El precio es de 12 dólares mensuales / 32 dólares trimestrales / 77 dólares anuales.

Para los suscriptores del nivel más básico, Essential, los juegos de julio ya se encuentran disponibles.

