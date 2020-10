Las conversaciones de la PS5 se llevarán a través del micrófono dentro del mando DualSense. | Fuente: PS5

Esta semana llegó la actualización 8.0 para el sistema de la PlayStation 4 y los usuarios han reportado una gran cantidad de problemas con ella. Una de las más preocupantes era que Sony estaba anunciado que las conversaciones de sus jugadores por el chat de voz iban a ser grabadas por seguridad desde el lanzamiento de la PS5.

En una nueva publicación de blog publicada el viernes, Catherine Jensen, vicepresidenta de experiencia global del consumidor de Sony, admite que la compañía "debería haber explicado más claramente por qué se estaba implementando esta función".

Jensen ahora confirma que Sony no escuchará activamente los chats de voz cuando la función se lance con la PS5 el próximo mes. "Su único propósito es ayudar a informar sobre comportamientos inapropiados, incluidas las acciones que violan nuestro Código de conducta comunitario", escribe. "Tenga en cuenta que esta función no supervisará ni escuchará activamente sus conversaciones, nunca, y está estrictamente reservada para denunciar abusos o acoso en línea".

En PlayStation exponen el funcionamiento de esta función, la cual se centrará con la salida de la nueva consola:

Una vez que se inicia la consola PS5, si un jugador de PS5 necesita presentar un informe de acoso, podrá incluir un clip de chat de voz de hasta 40 segundos en su informe: 20 segundos de la conversación principal con el otro jugador, 10 segundos adicionales antes y después de la selección de la conversación. Solo los cinco minutos más recientes de un chat de voz estarán disponibles para que un jugador los use para esta función de informes.

Catherine Jensen finaliza diciendo que no habrá la opción de optar por no participar en la grabación del chat de voz, porque Sony quiere que "todos los usuarios se sientan seguros cuando juegan con otros en línea, no solo aquellos que eligen habilitarlo".

La PS5 se lanzará en Estados Unidos, Japón, Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur el 12 de noviembre, mientras que se lanzará en el resto del mundo el 19 de noviembre. La PS5 se venderá al por menor por 499. 99 dólares y la edición digital de PS5 (que no incluye la ranura para discos) tendrá un precio de 399.99 dólares.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.