Neil Druckmann, del estudio Naughty Dog, ha revelado que tiene una historia pensada para un posible The Last of Us: Part III, una tercera entrega de la exitosa franquicia.

En el podcast Script Apart, Druckmann habló que tiene ideas para el futuro de la serie. Sin embargo, aún no está en desarrollo ningún otro juego.

“Escribí un esquema para una historia, que no estamos haciendo, pero espero que algún día pueda ver la luz, explora un poco lo que sucede después de este juego. Ya veremos”, confirmó Neil Druckmann.

“Ahora tenemos 2 juegos en los que siento que se habla de algo universal, además de contar una historia muy personal para estos personajes. Con un juego, no hay un patrón de lo que es una franquicia. Con 2 juegos, ahora comienza a haber un patrón: siento que hay algunos temas estructurales y temáticos a los que deberías apegarte si vas a hacer un tercer juego", agregó el creativo.

“Me gusta explorar todas esas ideas y luego mirar, como: 'bueno, tenemos todas estas ideas frente a nosotros. Como estudio, ¿con qué queremos comprometernos?' Porque es un gran compromiso: monetario, tiempo, pasión, talento, así que piensas en todos los costos que conlleva”, finalizó el creativo.

Una segunda parte galardonada

Pese a la insistencia de gran parte de los fanáticos de no lanzar una segunda parte, The Last Of Us: Part II se convirtió en el videojuego más galardonado de la historia con más de 300 estatuillas a Mejor Juego del Año en el 2021.

Aunque muy aclamado por la crítica, la parte 2 dividió a los jugadores, quienes consideraban que se incluyó forzadamente posturas políticas en el juego.

