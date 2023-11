‘Smash’ regresa al competitivo de Dota 2: jugador peruano buscará clasificar a torneo de ESL

El jugador peruano Freddy Sina, conocido popularmente como ‘Smash’, se ha unido al equipo Mad Kings, para jugar las clasificatorias cerradas del ESL One Kuala Lumpur, un importante torneo de Dota 2, para cerrar este 2023.

Como se recuerda, el también llamado ‘Prosor’ fue sancionado de por vida en las competencias oficiales de Valve, desarrolladora del juego, pero puede seguir compitiendo en los circuitos alternos.

El renacer de ‘Smash’

‘Smash’ sigue un miembro activo de la comunidad de Dota 2 pese al ‘baneo’ de por vida realizado por Valve, en 2016. En aquel momento, se le sancionó por estar involucrado en arreglo de partidas, conocido también como ‘322’ o ‘matchfixing’.

Por ello, el jugador se dedicó a stremear y enseñar a nuevos valores en este videojuego.

Mientras Valve -creadora del ahora extinto Dota Pro Circuit- lo expulsó de por vida, otras empresas organizadoras de torneos, como ESL, lo sancionaron por un tiempo definido.

Ya que ahora no existe un DPC, existen torneos alternos a los oficiales que han recobrado su importancia, como el actual ESL One Kuala Lumpur. Para intentar conseguir la clasificación, el jugador se unió a los peruanos ‘Adrian’, ‘Mr Jeans’, ‘Genek’ y ‘Yadomi’.

La carta de ‘Smash’

Casi dos años después de su baneo, ‘Smash’ escribió una sentida carta sobre la sanción recibida por la compañía.

​"Lo que motivó a nuestro equipo a realizar el match-fixing fueron distintos motivos" comentó en su mensaje en Reddit. "Llega un momento en que llegas a un punto de quiebre cuando entras en desesperación y comienzas a tomar malas decisiones. Algunos miembros del equipo no tenían ya que comer o como subsistir (...). En ningún momento yo formé parte de las coordinaciones, sinceramente jamás hubiese incitado o motivado a tomar dichas decisiones. En verdad yo solamente los seguí, a pesar de no haber estado de acuerdo yo me quedé callado, lo cual fue mi peor error, y terminé siendo partícipe de eso".

A inicios de este año, ‘Smash’ también jugó un torneo en Rusia llamado Phygital Live 2023. Posiblemente, mientras Valve no anuncie aún ninguna actualización sobre cómo será su circuito competitivo en 2024, veremos a Sina en más competencias.