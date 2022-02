Ambas demos están disponibles de manera gratuita para descargar en PC. | Fuente: Composición

La industria peruana de videojuegos está pasando por un gran momento. Hace algunos meses tuvimos en el mercado a 'Tunche', pero ya hablamos de una serie de proyectos que incluso vimos en grandes festivales o en tiendas de prestigio como Steam y que han tenido una gran exposición durante los últimos años.

Es en este contexto en el que debutan dos demos de los más grandes títulos peruanos en desarrollo para este 2022: Imp of the Sun y Mago. Siendo completamente gratuitos para PC, pudimos jugarlos para saber cómo marcha el trabajo artístico, jugable y narrativo de cara a su lanzamiento mundial en el mercado.

Imp of the Sun

Imp of the Sun es un título estilo metroidvania desarrollado por el estudio peruano Sunwolf Entertainment. Narra la historia de un pequeño diablillo llamado Nin, un guerrero enviado por el Sol que navegará un territorio basado en la pluriculturalidad del país, con una selva o una sierra presente en las características físicas de las regiones que recorramos, para terminar con un eclipse que perjudica la vida en el imperio.

Nin, nuestro diablillo enviado por el Sol para terminar con el eclipse. | Fuente: Sunwolf Entertainment

El juego me agradó gráficamente, con escenas llenas de detalles y curiosidades que remiten a la cultura peruana. Sus personajes tampoco me fueron indiferentes y me agradaron en diseño y características. Utiliza el Unreal Engine como motor gráfico, un completo acierto.

En sus animaciones, estoy algo dividido. Hay algunas excelentes, pero creo que las de ataque/defensa no están pulidas, apañando parte de la experiencia

La jugabilidad de Imp of the Sun es de exploración y combate. Nos adentraremos en un mundo que me recuerda rápidamente a Hollow Knight, con una cierta libertad de explorar el mapa, pero con limitaciones de obstáculos que solo pasaremos con ciertas habilidades o ataques que debemos aprender.

Para ello, debemos derrotar enemigos en el mapa, los cuales no son numerosos y algunas veces te dejarán la sensación de vacío, y que nos soltarán una especie de esencia con la que podremos comprar mejoras para Nin en los puntos de guardado. Estos combates son algo básicos y rígidos, para lo cual me hubiese gustado haber presenciado una cadencia de golpes en combo más allá de ataques repetitivos.

Nin en el recorrido por este nuevo mundo. | Fuente: Sunwolf Entertainment

También se basará en peleas de bosses y al final del demo encontramos uno. Su dificultad es media. Eso sí, necesitarás tener paciencia para controlar el entorno en donde luchas.

Más allá de ello, me agradó la construcción de escenarios: los rompecabezas, las habilidades que desbloqueamos, los coleccionables y más zonas ocultas en el mapa. Añado la presencia del idioma quechua con el que se comunican los personajes. Gran extra.

Imp of the Sun necesita pulir el sistema de combate y mostrarnos mejores diseños de enemigos para terminar de encuadrar su fórmula. Tiene grandes elementos, personajes carismáticos (Nin puede ser un gran protagonista para el merchandising) y una historia que me atrajo bastante, por lo que no dudo en que puede una opción a considerar en el mercado.

Descárgalo gratis aquí.



Mago, la hamburguesa del villano

Otro título que llegó este fin de semana es el prólogo de Mago, el videojuego creado por un equipo encabezado por el youtuber Pepe El Mago, famoso por sus tops y videos de consolas clásicas de Nintendo.

Debido a tal historial, este videojuego plataformero es un homenaje a esos títulos que acompañaron al joven a forjar su pasión por esta industria.

El prólogo nos permite jugar unos escenarios en el que descubriremos la jugabilidad básica del título: en resumidas cuentas, es como un Mario Bros., pero agarrando detalles como el pixel art o la creación de enemigos como The Legend of Zelda o incluso Cuphead.

Aunque no soy fanático del estilo, los niveles me dejaron satisfecho, con una gran cantidad de secretos y orbes de recolección que serán un desafío para el jugador.

A Mago se le antojo una hamburguesa. ¿Podrás ayudarlo a conseguirlo? | Fuente: Dream Potion

En cuanto a enemigos, me pasa algo similar que frente a la otra demo ya analizada: siento que los enemigos son muy simples. No obstante, debo decir que el jefe de esta sección es un punto aparte, con un arte único, un diseño convincente y con una dificultad retadora para derrotarla.

No es posible dejar de mencionar el desfile de youtubers que aparecen en los puntos en común del mapa: desde un conocidísimo Fedelobo hasta el local Retrotoro. Obviaré otros nombres para que el jugador pueda descubrirlos por sí mismo.

¿Reconoces el sprite? | Fuente: Dream Potion

La demo es corta y solo tomará mayor tiempo con el desafío final. Debo decir que odié el doble salto, especialmente direccionándolo hacia arriba. Estos juegos se disfrutan mejor con el mando y no con un teclado, sin dudas.

Punto extra tienen las melodías, otro gran factor que intenta dejarte pensando que ya escuchaste esas tonadas en el pasado. No falla en su objetivo de hacerte sentir cómodo, en casa, como si regresaras a tu niñez frente a tu Super Nintendo.

Espero con mayores expectativas el juego. Con algunos detalles a mejorar, como el hecho que nuestro Mago no ocupe magia como poder vital para progresar, está bien enrumbado y los “huevos de pascua” enriquecen la experiencia. Esperemos verlo pronto en el mercado.

Descárgalo gratis aquí.

