"The Cuphead Show" está a pocas horas de llegar a Netflix, con doce episodios cortos de 12 minutos que nos muestran las aventuras de nuestros ya queridos amigos Cuphead y Mugman.

"Cuphead", como tal, irrumpió la industria de videojuegos en 2017 y nos encandiló por su arte que nos recordó a los dibujos animados de los años 30, pero que también nos engañó: pese a su bello estilo, era muy, pero muy complicado, con una gran cantidad de jugadores sufriendo con cada uno de sus escenarios.

El juego fue un éxito en su salida para PC y Xbox, por lo que era cuestión de tiempo que se expanda al resto de consolas. No obstante, su carisma y personalidad le dio un lugar en la pantalla chica, con Netflix sorprendiéndonos con el anuncio de su propia serie animada.

Gracias a la plataforma, hemos podido ver el cartoon de forma anticipada y te traemos una reseña con el mínimo de spoilers para que sepas si vale la pena o no "The Cuphead Show".

Licencias para las masas

Lo primero que debo decir de "The Cuphead Show" es que no es igual al videojuego. Si bien es cierto, los personajes principales, el diablo y muchos jefes finales aparecen en la serie, estos no mantienen su misma dinámica en la narrativa.

La serie es una adaptación de la llamada historia original con muchas licencias que funcionan en los hilos argumentales independientes de cada episodio. Son historias ligeras, pero muy divertidas, creándonos apego con las tazas, pero también con otros miembros como Cerdonio (el cerdito que nos vendía poderes) o el señor Tetera, nuestro padre adoptivo.

La trama que encierra a la temporada va sobre cómo Cuphead pierde su alma en los juegos del Diablo y cómo este busca cobrárselo. Este argumento, interesante por sí solo sin haber jugado al videojuego, lastimosamente pierde un poco de sentido dentro de los próximos capítulos.

Con historias con personalidad, cada episodio de "The Cuphead Show" se siente único, pero esto es, en parte, el problema. El capítulo inicial nos deja con ganas de más dentro de la dualidad de los hermanos y el Diablo, por lo que las historias secundarias, aunque con sus bondades, se sienten sin conexión y más como una excusa para añadir nuevos personajes.

Pero, aunque hable como un “gamer resentido”, la serie animada tiene grandes referencias a los clásicos de antaño que pueden ser disfrutables no solo por los jóvenes o niños, sino hasta por los adultos que crecieron con este tipo de caricaturas.

Ya que en historia siento que decae, el atractivo principal aquí es claramente el estilo de arte vintage y, en sus propios términos, "The Cuphead Show" se ve genial y se escucha bien, incluso aunque no me gusten las escenas musicales.

Artísticamente, la serie no decepciona. Es cierto, ya no estamos ante dibujos hechos a mano cuadro por cuadro, pero seguimos ante un apartado hecho y derecho, con gran cantidad de detalles y "huevos de pascua" que son disfrutables y para el que debemos estar atentos para gozarlos de manera completa.

La música también nos da esos recuerdos del famoso jazz que nos hacía bailar mientras sufríamos con los enemigos.

Punto aparte también es su doblaje al español, el cual me encantó, ya que brindan los tonos y matices juguetones y llenos de sentimientos que nuestros protagonistas esbozan a lo largo de la temporada.

"The Cuphead Show" pierde un poco su esencia al querer llegar a las masas. Para quien por primera vez vea esta franquicia, se sorprenderá por este homenaje a la nostalgia y gustará de lo que vea, pero para el jugador del título, sentirá que pudo haberse adaptado mejor la historia y no podrá dejar de comparar los dibujos a mano (en su totalidad) del videojuego frente a las imágenes apoyadas por computadoras de la serie. Pero no quiero ser injusto, más allá de esta división, la serie me entretuvo y esas ganas de querer ver más, por fortuna, serán escuchadas en una posible segunda temporada.

