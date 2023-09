The Elder Scrolls VI no llegará a PS5, según documentos internos de Microsoft

Luego del gran lanzamiento de Starfield, la comunidad sigue preguntándose por uno de los próximos proyectos pilares de la compañía desarrolladora Bethesda: The Elder Scrolls VI. El videojuego, anunciado hace algunos años, parece estar aún en pasos iniciales, pero ya se conocen algunos detalles de lo que será su lanzamiento.

Un documento otorgado por Microsoft en medio de su juicio contra la FTC por la adquisición de Activision Blizzard revela que la compañía no lanzará el juego en la plataforma rival PS5, tratando de darle la prioridad a sus propias consolas y la PC.

Uno menos

La noticia no debería ser tan sorpresiva por los últimos movimientos de la empresa.

Bethesda, desde que fue adquirida por Microsoft, ha preparado juegos para PlayStation como Deathloop o Ghostwire Tokyo solo porque su alianza estaba firmada antes de la venta.

En la tabla compartida a los jueces, Microsoft señala que no se espera que The Elder Scrolls VI llegue a PS5. Asimismo, señala que, aunque no mantiene una fecha exacta de lanzamiento, se espera que llegue “en 2026 o adelante”.

El director de la división de gaming, Phil Spencer, ya ha ido señalando algunas pistas al respecto, señalando que “Xbox ofrecerá la versión completa, el paquete completo del juego”.

De acuerdo con el ejecutivo, el juego “es de tamaño medio” y quieren asegurarse de que vaya perfectamente en sus consolas, “sin necesidad de castigar a otras compañías”.

Era de esperarse

The Elder Scrolls VI se reveló por primera vez en 2018, aunque no hemos visto mucho sobre la próxima aventura de fantasía de Bethesda desde entonces más allá de su logo.

Durante mucho tiempo se esperaba que fuera exclusivo para las plataformas de Microsoft, incluso si la compañía no lo confirmaba. El año pasado, como parte del mismo caso con la FTC, se reveló que los próximos tres juegos de Bethesda serían exclusivos. Eso incluiría Starfield, The Elder Scrolls VI y el próximo juego de Indiana Jones.