Microsoft se asocia con Adidas para lanzar unas zapatillas inspiradas en la consola Xbox. | Fuente: Microsoft

Con motivo de conmemoración del vigésimo aniversario de Xbox, Microsoft y Adidas anuncian una asociación global para celebrar la "herencia de juego compartida y presentar nuestra primera colaboración de zapatillas inspirada en la consola".

Las nuevas zapatillas llamadas Xbox 20th Forum Tech, cuenta con detalles verdes y negros directamente inspirados en el lanzamiento de la edición especial de la consola Xbox original en el estreno de Halo: Combat Envolved en 2001.

"El diseño de adidas Forum Tech equilibra la nostalgia al tiempo que adopta la tecnología moderna y es un símbolo de cómo vemos nuestra propia historia de Xbox", dijo Microsoft en un comunicado.

Más colaboraciones

Microsoft anuncia que esta colaboración solo es la punta del iceberg, la campaña crossover incluirá zapatillas adicionales inspiradas en generaciones pasadas y presentes de consolas Xbox.

La asociación entre Microsoft y Adidas da inicio al lanzamiento global de "Always Played In. Never Played Out", que celebra épocas de juego populares durante las últimas dos décadas, a través del deporte, los videojuegos y el estilo de vida.

Las nuevas zapatillas Xbox 20th Forum Tech estará disponible para su compra a finales de este año. Sigue la cuenta de Xbox en Twitter para enterarte de los próximos lanzamientos limitados.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.