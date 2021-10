Conoce los videojuegos que vienen para este mes de octubre. | Fuente: PlayStation / Far Cry 6

Se avecinan grandes lanzamientos para este mes de octubre, descubre aquí que títulos saldrán muy pronto, tanto para PC como para consolas de próxima generación.

Durante este mes se estrenarán distintos videojuegos de simulación, estrategia, aventura y disparos para tiendas digitales.

Alan Wake Remastered

Alan Wake Remastered llega este 5 de octubre, gracias al desarrollo de Remedy Entertainment este título se podrá jugar tanto en PC como en PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X/S.

Far Cry 6

La siguiente entrega tan esperada de Far Cry llega este 7 de octubre con un ambiente inspirado en Cuba. Tendrás que vencer a este nuevo villano, bajo la interpretación de Giancarlo Esposito, con la mayor variedad de armas que puedas llevar.

Back 4 Blood

La nueva entrega de los mismos creadores de Left 4 Dead se lanzará este 12 de octubre para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X/S. Se espera que este título de estilo shooter cooperativo supere al Left 4 Dead 2 de Valve.

Marvel's Guardians of the Galaxy



Este título está siendo desarrollado por Eidos Montreal y es la próxima colaboración entre Square Enix y Marvel, luego de la poca aceptación de Marvel's Avengers.

Marvel's Guardians of the Galaxy llega el 26 de octubre para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Age of Empires IV

El famoso juego de estrategia en tiempo real de Microsoft está por lanzar su cuarta entrega este próximo 28 de octubre. El juego es el sucesor espiritual del icónico Age of Empires II de 1999. Age of Empires IV solo saldrá para Steam y Microsoft Store, pero no se descarta que llegue a consolas.

Riders Republic

Con fecha de estreno para el 28 de octubre, Riders Republic es la apuesta de Ubisoft en los simuladores de deportes extremos. Esta entrega combina modalidades como el ciclismo, snowboard y traje aéreo en un mundo abierto, cuyas competencias podrán albergar hasta 64 personas a la vez.



Estará disponible para PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Epic Store, Uplay y Google Stadia.

F.I.S.T: Forged in Shadow Torch

Este nuevo juego de lucha de desplazamiento lateral, desarrollada por Metroidvania, viene con mapas impecables llenos de desafíos para explorar, un sistema de combate arcade y una estética diesel-punk creada con Unreal Engine 4. Será lanzado para PC, PlayStation 4, y PlayStation 5 el 7 de octubre.





Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.

​