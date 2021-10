Microsoft anuncia que no habrá actualización de Office 2019 a Office 2021. | Fuente: Microsoft

Microsoft Office 2021 es la última versión de la familia de aplicaciones de productividad, la cual fue lanzada junto con el nuevo sistema operativo Windows 11 para empresas, clientes y consumidores.

Las aplicaciones actualizadas incluyen Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, Porject, Publisher y Visio, además de recibir un marcado rediseño estético.

El gigante tecnológico lanzó la compra única de Office 2021, pero se mantiene enfocado en su principal servicio de suscripción Microsoft 365.

Los suscriptores de Microsoft 365 tendrán las nueva actualización de Office 2021.

Nuevas características de Office 2021

A diferencia de la generación pasada, Office 2021 ha implementando funciones más productivas, centradas para poder competir contra las aplicaciones de Google, la cuales han crecido durante la pandemia.

Los usuarios de Office 2021 también pueden obtener acceso a Microsoft Teams, así como funciones que antes eran exclusivas de Microsoft 365, como sugerencias gramaticales avanzadas y Presenter Coach en PowerPoint.

Las aplicaciones de Office 2021 han recibido una actualización visual con una iconografía mono línea, nuevo contenido multimedia y barra de búsqueda de Microsoft en todas las aplicaciones para consultas generales.

Además, ha recibido mejoras en el rendimiento, soporte para el formato OpenDocument 1.3 y un cuadro de valor hexadecimal al momento de elegir colores.

Office 2021 viene con mejores características y nuevos diseños en la interfaz.

Precio y disponibilidad

Desafortunadamente, no es posible actualizar de Office 2019 a Office 2021 sin pagar el precio completo. Sin embargo, si cuenta con Microsoft 365, todas las aplicaciones y servicios de Office se actualizarán automáticamente con las últimas características.

Office Hogar y Estudiantes 2021 cuesta US$ 150, incluye Word, Excel, PowerPoint, OneNote y Microsoft Teams para PC y Mac. Office Home and Business cuesta US$ 250.



