Un estudio reciente ha puesto de relieve la alarmante relación entre las dificultades visuales y el incremento del riesgo de caídas en adultos mayores.
Un estudio reciente ha puesto de relieve la alarmante relación entre las dificultades visuales y el incremento del riesgo de caídas en adultos mayores.

Hogares sin adaptaciones aumentan el riesgo de caídas en adultos mayores con problemas visuales, advierte estudio

Sociedad Americana del Cáncer aprueba test casero para detectar el cáncer de cuello uterino

Minsa activa vigilancia epidemiológica en prevención de la variante de influenza AH3N2

EE.UU.: estudio demuestra que se duplicó la proporción de padres que rechazan la dosis de vitamina K en sus bebés

EE.UU. cambia las recomendaciones de vacunación a recién nacidos contra la hepatitis B

Pacientes con trasplante de órganos preocupados por no recibir medicamento tacrolimus

Un estudio reciente ha puesto de relieve la alarmante relación entre las dificultades visuales y el incremento del riesgo de caídas en adultos mayores. | Fuente: Video: RPP / Foto: Freepik

Vital

Hogares sin adaptaciones aumentan el riesgo de caídas en adultos mayores con problemas visuales, advierte estudio

Las caídas son una de las principales causas de lesiones en adultos mayores, y resulta que aquellas personas con problemas visuales que habitan en casas sin las debidas adaptaciones -como barras de soporte en baños, la ausencia de obstáculos en pasillos y escalones, y el mantenimiento de superficies sin rajaduras- tienen un riesgo considerablemente mayor de sufrir caídas. Estas complicaciones son particularmente preocupantes porque pueden llevar a fracturas, contusiones, e incluso a la muerte, dada la fragilidad de esta población. El Dr. Elmer Huerta, asesor médico de RPP, señaló que, entre los datos aportados por el estudio, se destaca que los adultos mayores con dificultades de visión tienen un 47 % más de probabilidades de caer si viven en hogares con pisos rajados, un 23 % más si hay obstáculos en los pasillos, y un 15 % más si faltan barras de soporte en los baños.

Un estudio reciente ha puesto de relieve la alarmante relación entre las dificultades visuales y el incremento del riesgo de caídas en adultos mayores.

Hogares sin adaptaciones aumentan el riesgo de caídas en adultos mayores con problemas visuales, advierte estudio

