El doctor Elmer Huerta señaló que la sangre menstrual puede contener bacterias y virus potencialmente dañinos, incluyendo el virus de la hepatitis y el VIH.
El doctor Elmer Huerta señaló que la sangre menstrual puede contener bacterias y virus potencialmente dañinos, incluyendo el virus de la hepatitis y el VIH.

Mascarillas menstruales: ¿qué dice la ciencia sobre esta práctica?

Hogares sin adaptaciones aumentan el riesgo de caídas en adultos mayores con problemas visuales, advierte estudio

Sociedad Americana del Cáncer aprueba test casero para detectar el cáncer de cuello uterino

Minsa activa vigilancia epidemiológica en prevención de la variante de influenza AH3N2

EE.UU.: estudio demuestra que se duplicó la proporción de padres que rechazan la dosis de vitamina K en sus bebés

EE.UU. cambia las recomendaciones de vacunación a recién nacidos contra la hepatitis B

El doctor Elmer Huerta señaló que la sangre menstrual puede contener bacterias y virus potencialmente dañinos, incluyendo el virus de la hepatitis y el VIH.

Vital

Mascarillas menstruales: ¿qué dice la ciencia sobre esta práctica?

En los últimos meses, las redes sociales han visto un incremento notable en la popularidad de las "mascarillas menstruales", una tendencia que ha atraído la atención tanto de entusiastas como de críticos en el ámbito de la salud y el bienestar. De acuerdo a la información presentada por el Dr. Elmer Huerta, asesor médico de RPP, la sangre menstrual es una mezcla de fluidos que también contiene tejido del endometrio, y aunque algunos estudios preliminares en laboratorio han sugerido que el plasma de esta sangre podría tener propiedades curativas en heridas, la extrapolación de estos resultados a su uso en la piel es cuestionable. Los influencers que promueven esta práctica a menudo citan estos estudios, pero omiten el contexto necesario y las recomendaciones científicas que advierten sobre los riesgos.

El doctor Elmer Huerta señaló que la sangre menstrual puede contener bacterias y virus potencialmente dañinos, incluyendo el virus de la hepatitis y el VIH.

Mascarillas menstruales: ¿qué dice la ciencia sobre esta práctica?

