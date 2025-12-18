Mascarillas menstruales: ¿qué dice la ciencia sobre esta práctica?

En los últimos meses, las redes sociales han visto un incremento notable en la popularidad de las "mascarillas menstruales", una tendencia que ha atraído la atención tanto de entusiastas como de críticos en el ámbito de la salud y el bienestar. De acuerdo a la información presentada por el Dr. Elmer Huerta, asesor médico de RPP, la sangre menstrual es una mezcla de fluidos que también contiene tejido del endometrio, y aunque algunos estudios preliminares en laboratorio han sugerido que el plasma de esta sangre podría tener propiedades curativas en heridas, la extrapolación de estos resultados a su uso en la piel es cuestionable. Los influencers que promueven esta práctica a menudo citan estos estudios, pero omiten el contexto necesario y las recomendaciones científicas que advierten sobre los riesgos.