Uso de la tecnología en jóvenes: impactos en la salud mental, el sueño y el rendimiento escolar

Un reciente estudio ha cuantificado el impacto del uso de teléfonos inteligentes en niños menores de 13 años, arrojando resultados alarmantes sobre la asociación entre la tecnología y problemas de salud mental. Realizado sobre una muestra de 3 500 menores, el estudio publicado en la Revista de Pediatría, órgano oficial de la Academia Nacional de Pediatría de EE.UU., muestra que tener un teléfono inteligente a la edad de 12 años está vinculado a un aumento del 31% en los niveles de depresión, un incremento del 40 % en la obesidad y un alarmante 62 % en el riesgo de problemas de sueño. El doctor Elmer Huerta, asesor médico de RPP, comentó que estos datos sugieren que la incorporación de dispositivos móviles en etapas tempranas del desarrollo puede tener consecuencias graves y duraderas en la salud integral de los jóvenes.