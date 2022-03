Batman: curiosidades y creación del personaje | Fuente: RPP

Batman es uno de los superhéroes más famosos de la actualidad, y una de las figuras más resaltantes de DC Cómics, el personaje fue inventado en principio por el dibujante y escritor estadounidense Bob Kane. Con el pasar de los años también se otorgó el reconocimiento a Bill Finger, también escritor estadounidense por su contribución con la construcción del personaje.

La primera aparición de Batman

La primera aparición de Batman se dio en la revista de DC Cómics llamada 'Detective cómics', específicamente el número 27, la historia se titulaba 'El caso del síndico químico' y se lanzó del año 39. Con el éxito rotundo que significó Superman, DC Comics decidió impulsar la creación de nuevos superhéroes, Bob creó, entonces, 'The Batman' , el primer nombre oficial del superhéroe. Kane buscó apoyo en Bill Finger, quien ayudó con el boceto del personaje.

El 'hombre murciélago' acaparó gran atención y se volvió uno de los personajes más queridos de DC Cómics. Con su historia se desarrollaron otros personajes secundarios, como Robin, su fiel compañero; y villanos como Two Face, Harley Quinn, Poision Ivy y The Joker, este último siendo el enemigo oficial del héroe y cuya historia se repite en varios cómics.





La importancia de Bill Finger en la creación del personaje

La importancia de Bill Finger en la creación de Batman fueron los cambios y modificaciones al respecto y vestuario original, además de precisar las características del personaje. En el dibujo oficial de Batman, este llevaba un antifaz, al que Bill sugirió cambiar por una capucha, así como las alas por una capa. El boceto final cambió la vestimenta de color rojo a color negro.

Lamentablemente, el contrato que tenía Kane con la editorial no contempló el reconocimiento de un co creador del personaje, así que Bill Finger sólo obtuvo eventuales menciones por su contribución de personajes secundarios o villanos. Kane también desacreditó Bill Finger como creativo en el año 65, pero luego de su muerte, se mostró apenado y reconoció que jamás había reconocido su importancia como co creador en el desarrollo del personaje.