El 'paciente de Ginebra': ¿qué se sabe del caso de curación del VIH tras un trasplante de células madre?

Un hombre conocido como el 'paciente de Ginebra' se ha convertido en la primera persona del mundo en curarse del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) tras un trasplante de células madre que no tenía la mutación que confiere protección frente al virus. El estudio, publicado en la revista Nature Medicine y liderado por el Hospital Universitario de Ginebra y el Institut Pasteur, se llevó a cabo en el marco del consorcio internacional IciStem, co-coordinado por IrsiCaixa y la Universidad de Utrecht.



Con este nuevo caso ya son seis los seres humanos que han logrado ser "completamente" limpiados del VIH. Es decir, no se encontró ninguna prueba positiva en ellos de que tengan el virus después de un trasplante de células madre.

¿En qué se diferencia el 'paciente de Ginebra' de los otros casos de curación del VIH?



El doctor Elmer Huerta, consejero médico de RPP, explicó en el segmento Espacio Vital que el caso del 'paciente de Ginebra' es diferente a los cinco anteriores porque recibió células madre de un donante que no presentaba la mutación CCR5Δ32, que es conocida por brindar protección frente al VIH. En su lugar, el 'paciente de Ginebra' recibió un medicamento llamado ruxolitinib.

"Los cinco casos anteriores fueron trasplantes de médula ósea en las que el donante tenía una mutación genética que se llama CCR5Δ32, una mutación genética que hace que sea completamente resistente al virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Entonces el paciente infectado, al recibir una médula ósea de una persona que tiene esta mutación que lo convierte en resistente, lo que hizo fue heredar esa resistencia y limpió el virus", relató el doctor Huerta.



"Este sexto caso (el paciente de Ginebra) no tiene eso, el donante no tenía esa mutación. Lo que hicieron los investigadores fue usar un medicamento que se llama ruxolitinib, lo usaron para que se pueda 'domar' el sistema de defensa del recipiente para que no rechace al donante. Parece que ha sido el elemento que ha determinado que este sexto paciente también sea completamente negativo al virus 20 meses después", comentó el especialista.

En resumen, esta viene a ser la sexta persona que ha logrado la remisión del VIH tras un trasplante de células madre. La diferencia está en que este individuo "no recibió una médula ósea de un paciente naturalmente resistente a la infección", sino que se logró "domar" al virus con un medicamento.

Cabe aclarar que el equipo de investigación ha dicho que este no es un tratamiento común y no es apto para todos los pacientes con VIH, pues es sumamente agresivo y puede suponen gravísimas complicaciones. "De tal modo que el remedio puede ser peor que la enfermedad para quien intenta hacer este tipo de tratamiento de curación del VIH con el trasplante de médula ósea", subrayó el doctor Elmer Huerta.

"El trasplante de medula ósea es un tratamiento muy intenso que consiste en 3 etapas: en la primera te dan una dosis de quimioterapia tan alta que lo que hace es barrer tu médula ósea y borra completamente todas las células de tu sangre, eso te predispone a una serie de problemas como hemorragias, infecciones, etc. Luego de eso te irradian el cuerpo y después recién te ponen el trasplante", dijo el experto en Espacio Vital.

