Análisis del debate entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo en el tema de salud y manejo de la pandemia de la COVID-19

A un día del debate presidencial entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, Elmer Huerta, Consejero Médico de RPP Noticias y especialista en Salud Pública, analizó el debate entre los candidatos respecto al segundo eje temático del evento sobre Salud y manejo de la pandemia.

“En general, a mi parecer, hemos tenido dos tintes diferentes de políticos: el político tradicional, con un aparato político, organizado, en el cual- en un evento como este- se presenta a ofrecer, que es la señora Fujimori, que ha ofrecido muchísimo. En el otro lado, tenemos a un político nuevo, que más que ofrecimientos puntuales como hizo la señora Fujimori ha dado visiones, cambios en su mente, que deberían ocurrir: se identifica con el sufriente pero no dice cómo lo va a hacer. Uno es como un idealista, uno que quiere cambiar una serie de cosas, la otra es mucho más pragmática y sabiendo que este es un evento visto por muchas personas ha ofrecido cosas puntuales”, comentó.

Huerta explicó que en el caso de Keiko Fujimori, "una de sus propuestas se refiere al aumento de sueldo de los trabajadores de salud, ofrece 80 hospitales, 3 centros de salud oncológicos en el Perú, historias clínicas electrónicas, telemedicina, ofrece medicamentos, un hospital para enfermedades raras, vacunar 160 mil personas, cosas puntuales”.

"En el caso de Pedro Castillo, comenta que el sistema de salud está fragmentado, que se necesita hacer una universalización de la salud, que va a hacer 5 mil brigadas de salud, que la salud no es un negocio. Es decir, ideas que se identifican con la gente, que lo que le falta es el pragmatismo: decir que esto se va a hacer así", comenta Huerta.

Finalmente, Huerta resalta que dos propuestas planteadas por Fujimori deberían reformularse.

"Dos comentarios tengo sobre lo planteado por la señora Fujimori: ella dijo descartar las pruebas rápidas (serológicas). Ella debe saber, y sus asesores le deben decir, que ya hace mucho tiempo que en el Perú no se usan las pruebas rápidas, pero sigue insistiendo en lo mismo. La razón de esto es porque en la mente del pueblo se ha quedado eso del año pasado. Como eso se ha quedado en la mente, ella aprovecha de eso para que, a pesar de que las pruebas rápidas ya no se usan hace tiempo, sigue insistiendo que no se van a usar. La otra, en una entrevista que yo tuve con el ministro de Salud Óscar Ugarte, le pregunté cuál había sido el papel del llamado Comando Vacuna (de Carlos Neuhaus) y el doctor Ugarte fue muy enfático- y me sorprendió- que dijo que no han hecho nada, prácticamente dijo que habían sido un estorbo. La señora Fujimori presenta al señor Neuhaus, que de gestor de los Panamericanos, ahora va a ser el gestor de la vacunación, eso a mí me parece muy malo porque el señor Neuhaus, de vacunador, a mi entender, no tiene absolutamente nada", finalizó.



