Antonio Pratto, integrante del Comando Vacuna: “La oferta en estos momentos es bastante menor que la demanda”

El ingeniero e integrante del llamado Comando Vacuna Antonio Pratto comentó en RPP Noticias es importante que el país tenga un portafolio de vacunas, ya que se necesita un gran número de dosis.

“La idea es tener un portafolio de vacunas porque no todos los países van a poder vacunar a toda su población con una sola vacuna. La oferta en estos momentos es bastante menor que la demanda. Yo espero que hacia mitad del próximo año, van a haber muchas más vacunas, probablemente se va a poder vacunar en cualquier sitio, público o privado. Actualmente, es al revés”, menciona.

Añade que “la importación de las 50 mil dosis de vacunas para hacer un piloto de lo que me imagino será el manejo logístico de la vacuna".

"Hay que tenerlas a -70ºC. Estas vacunas se permiten también, a la hora de sacarlas de la refrigeradora y llevarlas hasta el punto de vacunación, pueden estar hasta dos semanas en temperaturas más altas, entre 2ºC y 8ºC, que tiene cualquier refrigerador”, comentó.

“Sé que el Minsa tiene su infraestructura de cadena de frío, sé que la estaban reforzando para justamente cadena de -70ºC. Estaban comprando, mediante Naciones Unidas, no sé si lo hicieron, si ha llegado o no. Esperemos que el tema logístico esté en pleno proceso de preparación”, mencionó.

“Nosotros lo hemos venido diciendo: hay que estar atentos, hay que negociar contratos porque la vacuna llega a fin de año. Eso lo dijimos hace 6 meses. […] El tema es que, hoy tenemos en concreto, son las 9.9 millones de dosis de Pfizer. Lo cual está bien. Hemos comprado. Peor necesitamos vacunar, yo no diría 24 millones, sino 6 millones en el primer trimestre del 2021. Ese era un poco los objetivos”, menciona.

“Se necesitan entre 12 y 14 millones de dosis para el primer trimestre, solo se tiene 1.5 millones que se ha acordado”, sostiene.

MÁS ACUERDOS

“Moderna no es de los laboratorios. Si bien se ha tenido contacto con el gobierno peruano, Moderna no sabemos si ha hecho alguna oferta o no. Moderna es un laboratorio más pequeño y suponemos que se ha dedicado al territorio estadounidense y algunos de Europa”, sostiene.

“AztraZeneca sí hizo una oferta, no se firmó porque necesitaban más información. No está, por ahora, pero me imagino que se retomará las conversaciones. No lo sé. Pero, también hay laboratorios como Sinopharm, que estamos haciendo los ensayos clínicos en Perú, y probablemente por ahi podrían venir las dosis que necesitamos”, añade.

“Lo que pienso es que va a tener que distribuirse en centros donde estén las cámaras de frío. Tal vez sea solo en algunos lugares”, menciona.