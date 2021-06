Asociaciones de pacientes oncológicos piden implementaciones en la Ley Nacional del Cáncer

Durante el 2020, cerca de 35 mil peruanos fallecieron a causa del cáncer y cerca de 70 mil nuevos casos (32,680 hombres y 37,169 mujeres) fueron detectados, según indica el último reporte de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, Globocan. Bajo ese contexto, pacientes, familiares y sobrevivientes se unen en un pedido al Congreso para que se considere, dentro del predictamen de la Ley Nacional del Cáncer que trabaja la Comisión de Salud, declarar de necesidad pública la atención del cáncer de mama y establecer mecanismos de acceso a mejores medicinas, tratamientos actualizados y la creación de un Consejo Nacional del Cáncer.

“Ser dado de alta de cáncer debe ser una alegría, pero en muchos casos puede significar más tiempo en el hospital si los tratamientos posteriores se encuentran desfasados o las medicinas generan efectos secundarios”, señala Indyra Oropeza, presidenta de la ONG con L de Leucemia y sobreviviente de cáncer, quien agrega que el recibir tratamientos modernos y medicinas de calidad es un derecho de todo ciudadano.

Si bien la Comisión de Salud planteó en mayo avances importantes sobre el texto sustitutorio del predictamen de la Ley Nacional del Cáncer, asociaciones como Con L de Leucemia, Oncovida Perú, Lazo Rosado Perú y Reprolacc consideran que el texto del proyecto no es completo si no incluye mecanismos diferenciados en la adquisición de bienes y servicios, esto contemplaría el acceso a medicamentos de calidad y seguridad que no compliquen más la salud de los pacientes por efectos secundarios.

Las asociaciones también consideran necesario declarar el cáncer de mama de interés nacional, debido a su alta incidencia y mortalidad en nuestro país, así como la urgencia de establecer la actualización anual de guías de práctica clínica y medicamentos oncológicos, con el fin de que se apliquen tratamientos de última generación, puesto que los actuales tienen más de 20 años sin ser modernizados en comparación con países OCDE.

Solicitan también estipular la creación del Consejo Nacional de Cáncer, como órgano consultivo del Ministerio de Salud que reúna a ESSALUD, INEN, asociaciones científicas, representantes de facultades de medicina, y asociaciones de pacientes para juntos hacer seguimiento, supervisar y formular propuestas respecto a los avances de la Política Nacional del Cáncer.

De acuerdo a Susana Wong, directora de la ONG Lazo Rosado Perú, resulta vital incorporar todas las propuestas, puesto que por la pandemia se ha interrumpido la detección precoz y el retraso de diagnósticos aumenta la mortalidad.

“Muchos exámenes preventivos e intervenciones quirúrgicas se han visto pospuestos, esto repercutirá en la carga de atención que enfrentarán los centros oncológicos. Esta ley puede mitigar los efectos de la pandemia en la lucha contra el cáncer y ayudar a los casi 70 mil peruanos que cada año son diagnosticados con cáncer”, remarcó.

La Ley Nacional del Cáncer sería el primer marco normativo global en torno al tratamiento, diagnóstico y cuidado de este mal por lo que ayudaría a los casi 70 mil peruanos que cada año son detectados con esta enfermedad. Actualmente el predictamen se encuentra en la Comisión de Salud a la espera de ser aprobado para poder ser llevado a debate en el pleno.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.





NUESTROS PODCASTS

Espacio Vital

¿Cuánto tiempo dura la inmunidad después de la infección por Covid-19?

Está comprobado que las personas que tuvieron coronavirus pueden reinfectarse tiempo después. ¿Cuánto dura la inmunidad tras el primer contagio? El Dr. Elmer Huerta nos aclara la duda.