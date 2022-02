Cáncer de cuello uterino: La vacunación contra el VPH puede prevenir gran parte de los casos

Noticia relacionada

En el 2020 se registraron 4200 nuevos casos de cáncer de cuello uterino en el Perú, de acuerdo a información del Ministerio de Salud (Minsa). Esta es una de las principales neoplasias que afectan a las peruanas, pese a ser una enfermedad prevenible a través de la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH).

El 99% de los casos de cáncer de cérvix en todo el mundo son causados por el VPH. Si bien este tipo de neoplasia es una de las que tiene mayor incidencia y mortalidad entre las mujeres, en su mayoría puede ser prevenible a través de la vacunación contra el VPH.

Esta vacuna está disponible de manera gratuita en el Calendario Nacional de Inmunizaciones dirigido a niñas de entre 9 y 13 años. Sin embargo, necesita ser ampliada a mujeres de hasta 45 años y a la población masculina.

El médico oncólogo Victor Palacios, director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer del Ministerio de Salud (Minsa) resalta que de los 4270 nuevos casos de cáncer de cuello uterino que se detectan en Perú cada año, “lamentablemente la mayoría de casos la enfermedad se diagnostica en estadios avanzados”.

“Es posible prevenirlo de dos formas: mediante la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y mediante un sistema de tamizaje de cuello uterino, este último que permita detector lesiones premalignas de forma oportuna”, comenta.

Por su parte, Catya López, obstetra con especialidad en prevención de cáncer y vocera de la Liga Contra el Cáncer, comenta que “el estado de emergencia generó un alto impacto en los programas de inmunizaciones, reportándose una reducción del 20% en las tasas mundiales de inmunización” contra el VPH.

“En Perú generó que los programas de inmunizaciones disminuyan la coberturar de vacunación, por alteración de proceso, retraso en la distribución y transporte de la vacuna, cierre de colegios (que era el principal lugar de vacunación), la escasez de suministro de vacunas contra el VPH también se mantendrá hasta 2025, programas de detección y servicios de tratamiento de cáncer afectados, con cirugías pospuestas o canceladas y otros tratamientos como radioterapia y quimioterapia”, afirma.

López explica que “la vacunación es lo más costo- eficaz para el control del cáncer de cuello uterino que requiere de un despliegue de actividades de sensibilización masiva y trabajo multidisciplinario para lograr el éxito de la estrategia”.

“Asimismo esperamos se amplié la cobertura de vacunación a la población masculina, de 9 a 14 años, que generaría un mayor impacto en el control de cáncer de cuello uterino”, menciona.

En la misma línea, el doctor Aldo López, ginecólogo oncólogo de Clínica Internacional, resalta que la característica prevenible del cáncer de cuello uterino.

“Es una de las neoplasias que más ha sido estudiado por la ciencia: se sabe cuál es uno de los principales factores de riesgo que es la infección por el virus del papiloma humano, cuáles son los otros factores de riesgo que intervienen y cómo es que esto se puede prevenir. Tenemos diferentes estrategias para la prevención del cáncer de cuello uterino desde la vacunación contra el virus del papiloma humano y otros métodos de tamizaje o chequeo que nos ayudan a diagnosticar antes de que el cáncer se manifieste clínicamente, como son el papanicolau, el test del VPH u otros métodos como la inspección visual con ácido acético que nos van a ayudar a diagnosticar antes de que el cáncer se manifieste clínicamente. Cuando se diagnostica en sus estadios preinvasivos o precancerosos, las tasas de curación son altísimas llegando a un 95% o 98%”, menciona.





LA VACUNACIÓN ES LA CLAVE

El doctor Palacios subraya la importancia de que el acceso a la vacunación contra el VPH se difunda, ya que es parte de la estrategia de salud pública en niñas de 9 a 13 años.

“Se requiere mayor difusión de los beneficios que brinda la vacunación contra el VPH, comprometiendo a todos los profesionales de salud para orientar a los padres de familia sobre los beneficios para salvar las vidas de nuestras niñas, las futuras mujeres del Perú”, agrega.

Palacios menciona que actualmente las niñas entre 9 a 13 años que cursan el quinto grado de primaria, según normatividad vigente, reciben gratuitamente las dos dosis de la vacuna contra el VPH. Con el inicio de la vacunación contra la COVID-19 de la población infantil, el Minsa ha dispuesto que en los centros de vacunación también se apliquen las dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano.

“(La vacuna contra el VPH) Idealmente debe incluir a los niños. La vacunación contra el VPH es el principal factor protector contra el cáncer de cuello uterino (90%). Sin embargo, también es importante tener un estilo de vida saludable”, sostiene.

La médico obstetra Catya López menciona que actualmente “la vacunación contra VPH está dirigida a la población entre los 9-45 años de edad a nivel mundial”.

“Sin embargo, en Perú, como estrategia de salud pública, el Minsa cobertura la vacunación gratuita a la población femenina de 9 a13 años 11 meses 29 días, cuyo esquema de vacunación es de dos dosis, separados por 6 meses entre dosis”, explica.

López menciona que si bien el Minsa solo cobertura la vacuna contra el VPH para la población femenina infantil, “es recomendada hasta los 45 años de edad”.

“El esquema de vacunación en la población de 14 a 45 años cambia a 3 dosis, aplicadas a los 0, 2 y 4 meses”, menciona.

Además de promover la vacunación contra el VPH, la especialista comenta que es importante “insistir en el cumplimiento del esquema de vacunación, realizarse un chequeo preventivo una vez al año y mantener estilos de vida saludables, basados en una adecuada alimentación, actividad física, evitar el consumo de tabaco entre otros factores que se abordan durante la consulta”.

El doctor López resalta que “es importante que la población conozca la magnitud del problema del cáncer de cuello uterino, el número de mujeres que se diagnostican diariamente y que es una enfermedad muy compleja no solamente porque afecta al paciente sino también a todo el ámbito familiar”.

“Es importante que la población sepa que hay una vacuna contra el VPH y que está subvencionada por el Estado dentro del programa de vacunación del Minsa a las niñas menores de 14 años”, agrega.

López resalta que la vacuna tiene una mayor efectividad en la población de entre 9 y 14 años (una efectividad sobre el 99%), sin embargo, son muchos los factores a tomar en cuenta para recomendar la vacunación contra el VPH a mujeres adultas.

“Son varios factores que van a influir dependiendo de la edad, Si no se puede vacunar, existen otros factores como son los controles periódicos, papanicolau, etc. Es cierto que el principal factor de riesgo para cáncer de cuello uterino es la infección por el VPH, pero existen otros factores de riesgo que van a depender mucho de la inmunidad de la persona, si tiene o no infecciones, enfermedades crónicas, entre otras”, finaliza.

Existen más de 100 tipos de virus del papiloma humano, de los cuales los genotipos 16 y 18 son considerados de alto riesgo y son causantes de más del 70% de los casos de cáncer de cuello uterino en el país. La vacuna es el método más seguro, efectivo y con mayor protección para prevenir la enfermedad.

