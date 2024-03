¿Cómo se puede prevenir el cáncer de cuello uterino?

A pesar de que el cáncer de cuello uterino tiene manera de prevenirse y detectarse tempranamente, este sigue siendo una de las principales causas de mortalidad en las mujeres de nuestro país. Así lo indicó el doctor Elmer Huerta en el segmento Espacio Vital.

El consultor médico de RPP informó que cada año se presentan casi 4 300 casos de cáncer de cuello uterino en el Perú, lo que equivale aproximadamente a 12 casos por día. Asimismo, cada año fallecen alrededor de 2 288 mujeres peruanas a causa de esta enfermedad.

"O sea, este 26 de marzo del 2024, Día Internacional de Lucha contra el Cáncer del Cuello Uterino, 6 peruanas van a morir por esta enfermedad. La pregunta es ¿por qué? ¿por qué una enfermedad que tiene prevención y detección precoz se ensaña con las peruanas?", cuestionó el especialista en salud.

¿Se puede prevenir este tipo de cáncer?

La respuesta es sí. El doctor Elmer Huerta dijo este martes en el segmento Espacio Vital que el cáncer de cuello uterino se puede prevenir a través de la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH).

No obstante, si bien esta vacuna ya está disponible en el país hace años, el Ministerio de Salud (Minsa) está demorando en su implementación a mujeres hasta los 18 años. Esta información pudo ser corroborada por equipos de RPP que recorrieron varios centros materno-infantiles de Lima, encontrando que en la mayoría solo se está aplicando vacunas a menores de entre 9 y 13 años.

Aparte de ello, en nuestro país se siguen viendo falencias en el trabajo de la detección precoz de la enfermedad. "No tenemos lugares en todo el Perú que se haga detección precoz, acá falta una labor educativa mucho más amplia. Las mujeres no se hacen su Papanicolaou, no se hacen su citología", sostuvo el Dr. Huerta.

"Entonces el mensaje es directo para nuestras oyentes y les pregunto: ¿cuándo fue su última prueba de Papanicolaou? ¿cuándo fue su última citología? Si ya pasaron más de 3 años, saque su cita y hágase su Papanicolaou", señaló.

