"Estoy mortificada": Blake Lively se disculpa por burlarse de la foto retocada de Kate Middleton con sus hijos

Antes de comunicar su diagnóstico de cáncer, Kate Middleton admitió haber editado una imagen junto a sus hijos y pidió disculpas por la confusión. En medio de este revuelo, Blake Lively hizo una publicación en sus historias de Instagram haciendo referencia a la ausencia de la princesa de Gales.

En la foto, la actriz editó una foto para su compañía de mocktails haciendo un guiño a la controversia de la esposa del príncipe William. Tras enterarse de la enfermerdad de la joven realeza, lo eliminó y pidió disculpas por su comportamiento:

"Sé que seguramente no importe hoy, pero siento que debo reconocer esto. Hice una publicación tonta sobre el frenesí de los 'fails de Photoshop', y oh Dios, esa publicación me mortifica hoy. Lo siento. Envío amor y buenos deseos a todos, siempre", escribió Blake Lively. Sin embargo, su arrepentimiento no ha sido suficiente por lo que los seguidores de Kate Middleton siguen criticando su accionar en las redes sociales.

"Qué horrible comportamiento de una mujer a otra, de un ser humano a otro", "¿Sin disculpas a la princesa? Qué vergüenza", "Esa es una patética disculpa. El orgullo viene antes que una caída. No te sorprendas por la reacción", "La publicación sobre Kate no fue tonta en absoluto. Fue súpido, desagradable y superficial. Ella merece una disculpa mucho mejor de tu parte. Francamente, espero que esto ejerza algo de energía de cancelación al menos temporal a tu manera", "Nunca pensé que tú, de entre todas las personas, harías eso. Estoy profundamente decepcionado", fueron algunos de los mensajes.

Blake Lively y su mensaje de disculpas hacia Kate Middleton por su desatinada publicación.Fuente: Instagram: @blakelively

Kim Kardashian también 'bromeó' sobre la situación de Kate Middleton

La socialité Kim Kardashian está en el ojo de la tormenta luego de hacer una broma sobre la ausencia pública de la princesa de Gales, Kate Middleton, que este viernes reveló que sufre de cáncer. La protagonista de American Horror Story: Delicate compartió una serie de fotos en su cuenta de Instagram luciendo un look total black junto con su camioneta y escribió: "En camino a buscar a Kate", en referencia a ponerse manos a la obra para "buscarla".

La publicación de Kim Kardashian fue hace siete días, aunque la influencer no la ha eliminado. Por ello, ha recibido duras críticas por parte de sus seguidores: “¡Creo que se necesita una disculpa!”, “Probablemente deberías quitar esto ahora”, “¡Todos estamos todavía tratando de encontrar tu talento!”, “¿Puedes por favor buscar una disculpa en su lugar?”.

Mensaje de Kate Middleton tras su diagnóstico de cáncer

Después de meses de rumores sobre su salud, Kate Middleton, la princesa de Gales, recurrió a las redes sociales para anunciar que ha sido diagnosticada con cáncer. La esposa del príncipe William, quien es el heredero al trono británico, compartió que está en las primeras etapas del tratamiento y que recibir la noticia "fue un gran shock".

En un video publicado por las cuentas oficiales del Palacio de Kensington, Middleton aparece sentada en un banco de madera oscura, con un jardín de fondo, vistiendo de manera casual con jeans azules y un suéter blanco con rayas negras. Agradeció por los "maravillosos mensajes de apoyo" que ha recibido desde su cirugía abdominal en enero.

Ha sido un tiempo increíblemente difícil para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que ha cuidado de mí, por lo cual estoy muy agradecida", agregó. También compartió que, inicialmente, "se pensaba que mi condición no era cancerosa" cuando pasó por la cirugía. "La operación fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores encontraron que había cáncer", explicó.

