Coronavirus: Esto es lo que se sabe sobre las vacunas de Sinopharm y Oxford/ AstraZeneca y los acuerdos con el Perú

El pasado 6 de enero, el presidente Francisco Sagasti anunció el primer lote de un millón de dosis de la vacuna contra la COVID-19 de la farmacéutica SInopharm llegará al Perú durante el mes de enero.

Sagasti anunció también que se ha firmado el contrato con el laboratorio AstraZeneca para adquirir 14 millones de vacunas, que estarán disponibles a partir de septiembre próximo.

El doctor Germán Málaga, médico internista y profesor principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, comentó que la noticia “efectivamente da tranquilidad e ilusión que estos anuncios se puedan concretar”.

“Hasta que no se vacunen todos, no vamos a estar seguros. El hecho de que se hayan firmado los convenios, que lleguen las vacunas no va a servir de nada si no estamos 20 millones o más de peruanos vacunados. Es un esfuerzo en el cual todos tenemos que poner el hombro para poder salir adelante”, mencionó.

SINOPHARM

En entrevista con RPP Noticias, el investigador principal de estudio de vacuna de la Universidad Cayetano Heredia explicó que “ambas vacunas (de Sinopharm y Oxford/AstraZeneca) con las que se han firmado los convenios son vacunas que afortunadamente tienen mecanismos de conservación logística compatibles con las instalaciones que ya tenemos”.

“Son vacunas que se guardan de 2 a 8 grados y que pueden estar en los refrigeradores de cualquier puesto de salud del Perú y que pueden ser transportadas en estos coolers, lonchas con hielos y que pueden ser llevadas a los confines de la patria”, añade.

Personal capacitado

“Nuestros vacunadores y vacunadoras están habituados a este tipo de preservación. Y lo que viene: ha logrado una vacunación masiva sin exponer a las personas a un sobrecontagio es cómo se va a hacer esa logística, esa vacunación. Se tiene que empezar a establecer, se tiene que contratar a vacunadores. Creo que el reto se pone interesante”, sostiene.

¿Son intercambiables?

“Lo que tenemos de los datos de la vacuna de Sinopharm es que tiene una protección de 79.3%. Con la vacuna de AstraZeneca y Oxford hay un problema, como está aprobada actualmente es 62% y eso en las dos dosis. Pero, hubo un tema que es difícil de entender en los ensayos a este nivel que es que en un error involuntario, en un estudio se puso media dosis en la primera y una dosis en la segunda y en ese estudio se tuvo una eficacia por encima del 90%. ¿Cuál es la verdadera eficacia de AstraZeneca? Todavía no se sabe”, menciona Mágala.

“¿Si son intercambiables las vacunas? Es algo que no se sabe. Lo que pretendemos es que sean vacunaciones diferentes. El objetivo de todas las vacunas es lograr un anticuerpo que inhiba la unión del virus con los receptores celulares”, añade.



OXFORD / ASTRAZENECA

Por su parte, el doctor Alfredo Guerreros, médico neumólogo e investigador principal del ensayo del laboratorio AstraZeneca en Perú comenta que los ensayos de investigación de la plataforma tecnológica de la vacuna contra el COVID-19 de la Universidad de Oxford, que transfirió la tecnología para AstraZeneca, se han iniciado en marzo del 2020.

“En la actualidad hay 4 ensayos clínicos corriendo en la misma metodología. Efectivamente los primeros ensayos fueron hechos para Sudáfrica, Reino Unido y Brasil, a los que me he referido inicialmente. El ensayo clínico en el que ha participado Perú es uno en el que se han incluido más de 100 centros de investigación de Estados Unidos, 6 centros de Chile y 3 centros de Perú”, menciona.

El especialista agrega que el Perú fue incluido en las últimas 6 semanas. “En ese tiempo los centros de ensayos de Perú han conseguido casi 1200 pacientes que han sido incluidos en este trial. Para Chile han sido 2300 y para Estados Unidos más de 28 mil pacientes”, añade.

“Desde el punto de vista de salud pública, yo creo que estas vacunas tienen algunas ventajas para países como los nuestros. Primero, el tema de la cadena de frío es mucho más fácil de conseguir, dada que su conservación es entre 2 y 8 grados centígrados, lo cual le brinda una ventaja. Eso ya lo hace más barata, más accesible y más manejable. Esa es una ventaja importante.

El tema sobre cada cuanto tiempo hay que administrarla todavía no está claro. Comprenderán que el desarrollo de esta vacuna ha sido excepcional: sacar una vacuna en 1 año o menos para una patología como esta es un hito sin precedentes en la medicina, la investigación. Esto no sucede normalmente. Probablemente va a ser necesario revacunarse cada tanto tiempo”, sostiene.