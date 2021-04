COVID-19: ¿La vacunación puede convertirla en una enfermedad endémica?

Elmer Huerta, Consejero Médico de RPP Noticias y especialista en salud pública, comenta que la comunidad científica cree que la pandemia de la COVID-19 se convertirá en una endemia, con el pasar del tiempo.

“Un brote es que aparecen un número de casos de alguna enfermedad por sobre lo que es el número basal en un corto periodo de tiempo; cuando el brote crece en distribución geográfica estamos hablando de una epidemia; luego, cuando eso se extiende al planeta entero, estamos hablando de una pandemia. Endemia es cuando una enfermedad está dando vueltas por un territorio, aparece y reaparece, como el dengue, la gripe, la varicela, la malaria, esas son enfermedades endémicas”, comenta.

Un reciente estudio realizado en el Reino Unido “da una idea de cuál puede ser el camino que ojalá la humanidad tenga muy pronto, pero que lamentablemente con las desigualdades que tenemos, como la distribución de las vacunas va a tardar muchísimo para ciertos países”. En la investigación se siguieron a 400 mil personas durante 4 meses y estudiaron qué pasó con los vacunados y los no vacunados en su Programa Nacional de Vacunación.

“Descubrieron que entre el grupo que se vacunó, el 60% estuvo libre de la enfermedad y 40% de ellos se enfermaron con el virus, pero no tuvieron síntomas. El 10% de las personas completamente vacunadas presentó la enfermedad completa, es decir, se enfermó. Ellos dicen: si estas vacunas que estamos usando protegen al 60%, porque al 40% le encontraron el virus, entonces significa que ese 40% va a seguir perpetuando la enfermedad y haciendo que ‘de vueltas’ y se convierta en una enfermedad endémica”, explica.

Agrega que los especialista del estudio mencionaron que “la vacuna va a ser importante, pero no va a eliminar completamente la enfermedad porque no llega a cubrir el 100% de los casos, no es 100% efectiva”.

“En ese estudio del Reino Unido, el 40% de los completamente vacunados se infectó, tuvo el virus en la nariz, pero no tuvo síntomas. Entonces, ellos postulan que ese será el destino: si toda la humanidad llegara a vacunarse, siempre va a haber un porcentaje de gente que va a brotar el virus, a pesar de estar vacunada, y va a producir brotes cada cierto tiempo, que es lo que hemos definido como endemia. El virus nunca se va a ir, la enfermedad nunca va a desaparecer, va a dejar de ser una pandemia y ojalá solo se convierta en una endemia”, finaliza.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS

Espacio vital

¿Son una buena idea los pasaportes de inmunización?

En varios países se debate sobre la posibilidad de solicitar un certificado de vacunación para el ingreso de extranjeros a sus territorios. ¿Es adecuada esta medida en el corto plazo? ¿Qué medidas implicaría?, el Dr. Elmer Huerta nos aclara qué opciones podrían ser las más adecuadas.