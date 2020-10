Día Mundial del Lavado de Manos: ¿Qué enfermedades podemos prevenir al lavarnos las manos correctamente?

Noticia relacionada

La emergencia sanitaria mundial a raíz de la COVID-19, nos ha llevado a muchos a replantear y modificar nuestros hábitos de higiene.En estos momentos, el correcto lavado de manos es una de las principales medidas de prevención contra el c oronavirus, pero también nos protege de otros gérmenes que pueden producir otras enfermedades.

Para despejar algunas dudas con respecto al lavado de manos y saber cómo nos protege este hábito de higiene, el epidemiólogo del Instituto Carrión, Jorge Samamé, nos brinda la siguiente información:

Enfermedades que podemos prevenir con un correcto lavado de manos

Además del virus de la COVID- 19, el correcto lavado de manos puede protegernos de algunas enfermedades comunes como:

1. La gripe o resfrió común (gripe estacional)

2. Cólera: Enfermedad bacteriana, generalmente transmitida por el agua sucia, que provoca diarrea y deshidratación severas.

3. Las enfermedades diarreicas: Como la salmonelosis, colitis (E. coli, Estafilococos etc.)

4. Hepatitis A viral: Infección hepática muy contagiosa ocasionada por el virus de la hepatitis A.

5. Conjuntivitis: La conjuntivitis viral es causada por la infección de un virus en el ojo que puede suceder al tocarse los ojos con las manos sucias.

¿Cuáles son los momentos precisos para lavarse las manos?

El especialista señala que algunos de los momentos más importantes para lavarnos las manos son antes de ingerir alimentos, después de utilizar el baño, después de realizar actividades físicas o manuales, al llegar a la oficina, al llegar a casa y cuando vayamos a cargar a un bebé. Asimismo, hace énfasis en que el tiempo del lavado no debe ser menor a 20 segundos.

¿Es más efectivo un jabón en barra o el jabón líquido?

El epidemiólogo indica que no hay diferencia, pues ambos pueden ser efectivos si se utilizan de la manera correcta; por un tiempo mínimo de 20 segundos y lavando cada espacio de nuestras manos.

Es importante saber que, aunque existen otras alternativas para mantener nuestras manos limpias, el agua y el jabón deben ser siempre nuestra primera opción. “El uso del alcohol en gel debe ser una alternativa cuando no hay agua y jabón cerca porque, si bien es cierto el alcohol gel actúa como desinfectante, puede no cubrir todas las zonas de nuestras manos o podríamos no estar utilizando el producto adecuado” explica Samamé.

Recordemos que lo mínimo de alcohol que debe tener un desinfectante es de 70% y no más del 90%; siendo de mayor utilidad el de 70% porque tarda en evaporarse más tiempo.