Doctor Celis sobre despido de la jefa de IETSI: "Cuestionar que no hay rigor realmente me indigna"

Tras la publicación del estudio del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI) de EsSalud que evaluó la eficacia de los medicamentos usados en las primeras 48 horas de hospitalización de pacientes COVID-19 leves, la jefa de IETSI, Patricia Pimentel, fue retirada del cargo.

El doctor Juan Carlos Celis, jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Regional de Loreto también comentó en Encendidos sobre el despido de la doctora Pimentel, quien deja IETSI tras la publicación de un estudio sobre la eficacia de medicamentos usados en pacientes leves de COVID-19 hospitalizados, dentro de las primeras 48 horas.

“El estudio refuerza lo que venimos diciendo desde Iquitos hace bastante tiempo. A fines de mayo, ya decíamos que los medicamentos que estábamos usando no solamente no funcionan, sino que empeoran a los pacientes. Muchos estudios internacionales ya han dicho esto y este estudio del IETSI es el estudio más grande en reclutar pacientes, más de 5 mil en toda América Latina, no es cualquier estudio. Que dicen exactamente lo que dicen otros estudios, incluso más rigurosos como ensayos clínicos de la hidroxicloroquina y azitromicina. Cuestionar eso, a nivel de decir que este es un cargo de confianza y que no hay rigor, realmente me indigna porque como bien dicen ustedes: aquí hay vidas”, mencionó.

El estudio menciona que el uso combinado de hidroxicloroquina y azitromiciona en las primeras 48 horas de hospitalización incrementaría en 84% el riesgo de fallecer durante la hospitalización, 49% más el riesgo de entrar en sala UCI y 70% más de requerir oxígeno.

En conclusión, afirma el estudio titulado “Desenlaces en pacientes hospitalizados con COVID-19 en EsSalud”, el uso de hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina o sus combinaciones en pacientes hospitalizados por COVID-19 en EsSalud no mostraría efectos beneficiosos.

Celis también comentó que los médicos también están divididos y que hay un grupo que quiere continuar el uso de hidroxicloroquina y azitromicina.

“Yo quisiera especular sobre eso, porque más allá no puedo. Acá tenemos medicamentos que son parte responsable de que estemos en el primer lugar de fallecidos en el mundo y un grupo de personas se resiste a abandonar esos medicamentos. […] Hay personas comprometidas con enormes compras, millonarias compras de medicamentos que tendrían que parar y ellos tendrían que justificar ante cualquier organismo de control de porqué tomaron decisiones de compra, cuando el IETSI decía en julio que esos medicamentos, en la literatura, no soportan mayor compra de medicamentos”, afirmó.