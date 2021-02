Ebert Poquioma, médico que superó la COVID-19, da su testimonio tras salir de UCI: “No se lo deseo a nadie”

Al ser dado de alta, uno de los primeros pensamientos del médico Ebert Poquioma Rojas era poder dar a conocer su testimonio al enfrentar la COVID-19, uno de los momentos más difícil que ha vivido.

“Le he dado vuelta a los momento de riesgo en que pude exponerme y estoy convencido de que fue in descuido al momento de ir al mercado, que era el día sábado 2 de enero, y soy hombre que le gusta cocinar y teníamos algo de comida de Año Nuevo, pero fui a comprar pollo para el domingo. Fue un descuido. Primero, la mascarilla quirúrgica tenía varios días de uso, 3 o 4 días. Segundo, la hora en que fui: las 11 de la mañana. Tercero, había bastante gente en mi ‘casera’ y tuve que esperar 20 minutos. Yo defino que ese fue el momento en que me contagié”, comenta.

Tan pronto sintió los síntomas, afortunadamente, el doctor Poquioma pudo confirmar su diagnóstico.

“Los primeros síntomas inician, justamente, el 6 enero. Terrible, fue como una gripe fuerte. Nunca había tenido eso y clínicamente dije: ‘parece COVID’ y me aislé en mi cuarto, me autoaislé de mis hijos. Lo reporto a salud ocupacional de mi trabajo, el viernes me toman el hisopado para que me tomen la prueba, es decir, podía caminar todavía. Pero, ya los peores días yo los defino el sábado y domingo. No había tanta fiebre, pero sí una congestión nasal”, explicó.

El médico comenta que, al inicio su saturación estaba en 98% y 99%. “Estaba tranquilo y también consultaba con el infectólogo de mi institución. La indicación era tomar paracetamol como sintomático para esto. Paso así lunes, martes, el miércoles no sentía el sabor de la comida, el olor de las cosas y estaba inapetente. Mi oxígeno bajó a 95 de saturación y ya no mejoraba. Fui al hospital y me aceptaron”, menciona.

“Estuve en el hospital por horas y me entubaron. El viernes 15 decido ir al hospital y felizmente todo fue bien, me recibieron, se decidió mi hospitalización. Estaba con 93% de saturación y no pusieron endovenoso. A las 12 de la noche me bajaron a tomarme una tomografía para ver cómo estaban mis pulmones. Al día siguiente, tomé desayuno. Era sábado y almorcé. En la tarde, el jefe de UCI me llama y me dice que me recomendaban que ingresara a la UCI”, cuenta.

La noticia de que debía ingresar a UCI fue como “un sablazo, algo inesperado” para él. “Lo que uno sabe de la UCI es que te duermes, puedes entrar y no sabes si vas a salir. Mi respuesta fue que ellos eran los expertos en el tema y que no podía negarme. Me dieron unos minutos para hablar a mi casa y decirles lo que iba a pasar. Luego, me durmieron y no sé que pasó”, afirma.

“Yo despierto el jueves y el intensivista que me está atendiendo me habla y le entiendo. Me dijo que todo estaba yendo bien conmigo y que todo va a ir bien. Estaba consciente, pero con el tubo. Allí quiero decirles que es el peor momento, no se lo deseo a nadie. Se pierde algo importante que es la comunicación. Estaba despierto, consciente, pero no puedo expresar lo que quiero al personal. Allí vi como la humanidad podía retroceder hasta hablar con señas. He permanecido así varios días. También hay un efecto de los sedantes que te ponen”, contó con la voz entrecortada.

Finalmente, recomendó a todos que “no se confíen, esta enfermedad es bastante engañosa, bastante traicionera”.

“Usen doble mascarilla, no hagan lo que yo hice. No vayan donde está mucha gente. Vayan más temprano al mercado. Cosas así”, explica.

Ahora, menciona Poquioma, su mayor temor es una reinfección que lo pueda complicar más.