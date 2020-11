Marcha Nacional: Recomendaciones básicas de primeros auxilios durante las manifestaciones

RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA DISMINUIR EL RIESGO DE CONTAGIO DE COVID-19 DURANTE LAS MANIFESTACIONES





1. Cubrirse la cara con más capas de lo posible. Los que vayan a las marchas tienen que usar una cubierta facial: una protección sobre la mascarilla, como una bandana (pañuelo) o algo que les cubra más.

2. Usar protección para los ojos como viseras o lentes para evitar las lesiones.

3. Mantenerse hidratado. El clima ya está comenzando a cambiar. Lleve una botella de agua y manténgase hidratado.

4. Llevar desinfectante de manos. Ponerse gel en las manos por si toca alguna cosa en las marchas.

5. Se recomienda no gritar, en su lugar, lleven letreros y hagan ruidos, pueden ser con objetos, pero tratar de no gritar o alzar la voz, sobre todo si no están bien cubiertos.

6. Tratar de formar grupos pequeños.

7. Ser consciente de la distancia, mantenerse no juntos sino a una distancia de por lo menos dos metros, tratando de que alguien organice y verifique la distancia entre grupos.