Mascarillas KN95 y COVID- 19: ¿Cuál es su tiempo de vida útil antes de descartarla?

El uso de mascarillas frente a la COVID-19 continúa siendo un factor clave para prevenir el contagio de la infección por SARS CoV-2.

El doctor Elmer Huerta, Consejero Médico de RPP Noticias y especialista en Salud Pública, resalta algunos puntos importantes sobre el uso correcto de mascarillas para protegernos.

¿QUÉ MASCARILLA USAR PARA PROTEGERNOS?

El doctor Huerta resalta que lo ideal en una sociedad que tenga disponibilidad de recursos, se debe usar mascarillas KN95 o N95.

“En estos momentos, es considerada por los CDC en Estados Unidos como la más protectora. Pero, es cara, cada mascarilla está a 2, 3 o 4 dólares, por lo que gastar eso para eliminar la mascarilla no es realista para mucha gente. En países donde no se tienen las facilidades para comprar estas mascarillas que son caras, lo que se hace, aunque no es lo mismo desde el punto de vista de la protección, pero se puede acercar es usar la doble mascarilla”, comenta.

El uso de doble mascarilla da una protección cercana a la que ofrece la KN95 y la N95: una mascarilla quirúrgica de 3 pliegues pegada a la cara y sobre ella, muy ajustada, una mascarilla de tela que elimine todos los huecos alrededor del rostro, para evitar que por ahí puede entrar el virus.

¿CUÁNTO TIEMPO USAR UNA MASCARILLA KN95?

“Hay un número mágico que los expertos nos dicen que debemos tener en cuenta que es 40 horas. Ese número lo sacan de los trabajadores de la salud, una enfermera o un médico que está constantemente cuidando pacientes usa por 8 horas su mascarilla por 5 días a la semana y luego la puede descartar”, comenta el doctor Huerta.

El especialista en Salud Pública resalta que en la vida cotidiana, si se usa la mascarilla para ir a la tienda, una hora al día, esa mascarilla puede durar 40 horas, es decir, 40 días (si se usa por una hora al día).

“Eso es en términos generales. Ahora, es bueno saber a dónde va uno: si va a un lugar en el que hay mucha contaminación, muchísima gente, pues de repente hay que cambiarla más frecuentemente”, menciona.

¿EL HORNO MICROONDAS Y EL VAPOR DE AGUA PUEDEN DESINFECTAR LAS MASCARILLAS?

El doctor Huerta explica que existe un estudio fue publicado en la revista de la Sociedad Americana de Microbiología, de investigadores de la Universidad de Harvard, que pusieron las N95 en un microondas, ·pero no secas, junto a un depósito de agua y encima del agua pusieron una malla y encima de la maya pusieron el respirador N95 y lo usaron por dos minutos y el vapor generado por el agua fue el que desinfectó a la mascarilla”.

“Esto fue publicado en mayo de 2020 cuando había una enorme escasez de mascarillas, así que creo que esto queda como algo científicamente estudiado, pero en tiempos como ahora, donde hay abundancia de mascarillas, quizá sea algo que la gente no deba hacer”, finaliza.

¿CÓMO MANIPULAR CORRECTAMENTE LA MASCARILLA KN95?

El doctor Huerta explica que nunca hay que agarrar las mascarillas con las manos, siempre cogerlas de las bandas elásticas.

“Si se mojara por tu respiración, déjala colgada en tu casa, que se seque y la vuelves a usar. Pero si se moja porque se cayó al agua o a la lluvia, los expertos dicen que hay que descartarlas”, resalta.

Huerta explica que lo que hace mucha gente es que invierte y tiene 5 mascarillas dependiendo del trabajo que tiene y las cuelga, por cada día de la semana, y las va rotando. “Hay estudios que dicen que los virus, si es que están en las mascarillas, comienzan a decaer a los 30 minutos en su número y a las 72 horas ya no hay virus. SI las puedes colgar y rotar las mascarillas por día, usarlas 3 o 4 días, puedes usarlas”, refiere.

¿CÓMO DESECHAR LAS MASCARILLAS?

Recordemos que es importante no remojar las mascarillas en alcohol n desinfectarlas con alcohol, agua oxigenada, lejía ni con ningún elemento químico, eso las destruye.

“Si pasas esas 40 horas, tienes que eliminar la mascarilla. Aquí hay que considerar también cómo la hemos usado, dónde la has usado y si en algún momento estuviste frente a una persona infectada, pues esa mascarilla la tienes que eliminar”, sostiene.

