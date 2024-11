Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ocho preguntas básicas que debes hacer al médico al acudir a un consultorio

La consulta médica o encuentro médico debe ser "una calle de dos vías" en la cual, de manera horizontal, el médico y el paciente intercambian una serie de conversaciones destinadas a que el especialista pueda hacer un buen diagnóstico de lo que tiene su paciente.



Este encuentro también debe incluir una diálogo sobre las cosas que tiene que preguntar el paciente para que, cuando salga del consultorio médico, pueda continuar con la mejora de su salud.



Cabe señalar que los doctores aplican un método científico de tres importantes pasos para poder detectar la enfermedad de un paciente. Y el primer paso tiene que ver justamente con las preguntas.

"El médico debe saber preguntar bien, debe ser preciso en hacer sus preguntas, eso es fundamental (…) El preguntar es importantísimo y allí el paciente debe contestar las preguntas de una manera muy fiel y verdadera para que el médico se vaya haciendo una idea (del problema)", dijo el doctor Elmer Huerta en el programa Encendidos de RPP.



La otra parte, es decir el paciente, también tiene que hacer una serie de preguntas básicas antes de salir del consultorio de su doctor. Estas son:



1. ¿Doctor, cuál es mi diagnóstico?

2. ¿Este problema de salud que tengo es hereditario?

3. ¿Por qué me está recetando estas medicinas?

4. ¿Cuáles van a ser los efectos secundarios de los medicamentos que me está recetando?

5. ¿Doctor, qué está buscando con los exámenes que me está realizando?

6. ¿Cuál puede haber sido la causa de mi problema de salud?

7. ¿Mi vida sexual es el causante del mal que me acaban de diagnosticar o que me están tratando?

8. ¿Hay necesidad de hacerme un seguimiento médico?

Es importante recalcar que los médicos tienen la obligación de dar los resultados de los exámenes que le realizan a sus pacientes, ya sea radiografía, resonancia, etc. Por otra parte, es responsabilidad del paciente tener en casa un folder para archivar exclusivamente sus exámenes médicos.

La conversación entre el médico y el paciente tiene que ser horizontal, o sea "cara a cara", dice Elmer Huerta | Fuente: RPP