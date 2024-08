¿Cuáles son las 4 características que determinan la expectativa de vida de un ser humano?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La expectativa de vida ha cambiado mucho en los últimos 100 años. A comienzos del siglo pasado, el hombre tenía una expectativa de vida de 41 años y la mujer de 43 años. En la actualidad estos números casi se han duplicado, pues el varón está en los 70 años +/- y la mujer está en los 80 años +/- de expectativa de vida desde el momento del nacimiento.

Si nos ponemos a pensar de qué depende ese largo o corto tiempo de vida que tiene una persona después de su nacimiento, vamos a encontrar varios factores. Entre ellos tenemos los enormes avances desde el siglo pasado respecto a la salud pública, como por ejemplo en agua potable, los sistemas de alcantarillado, las vacunas, los antibióticos, entre otros.



Ahora, un reciente estudio, que saldrá publicado el próximo mes en la revista médica BMJ, ha encontrado 4 factores o "determinantes sociales" respecto a la expectativa de vida de los seres humanos, tanto hombres como mujeres. Estos son: el sexo, la raza, el estado civil y el nivel de educación.



El doctor Elmer Huerta, consejero médico de RPP, explica estos 4 determinantes sociales de la siguiente manera: "La salud de un ser humano no solamente está determinada por la biología que tu traes (tu genética, tus susceptibilidades al cáncer, a la diabetes, etc.), sino también por lo que se llaman determinantes sociales de la salud", dice el experto.



"Por ejemplo: respecto al sexo, no se sabe exactamente por qué, pero parece que es el por el tipo de ocupación que tienen que la mujer vive más tiempo que los hombres. Parece también que hay razones hormonales, por ejemplo la protección de los estrógenos durante los primeros 40 años de vida antes de la menopausia podría influir (en la expectativa de vida)", mencionó en el segmento Espacio Vital.



"En cuanto al estado civil, ya se ha analizado que las personas solteras se cuidan menos, no van al doctor, comen mal, fuman más, abusan del alcohol, tienen actividades más peligrosas, etc.", agregó.

"Respecto a la educación, una persona que tiene educación formal es una persona que sabe más como cuidarse, tiene mejor pago y puede tener seguros médicos, etc.", señaló el consejero médico de RPP.

Así, este estudio debe llevar a la reflexión de que la salud no tiene que ver únicamente con la biología (el corazón, pulmón, riñón, etc.), sino también implica dónde has nacido, qué nivel de educación tienes, cómo has crecido, etc. "De allí es que son tan importantes las políticas públicas de salud, porque deben tomar en cuenta estos determinantes sociales de salud para facilitar el acceso de la comunidad a centros de salud", indicó el doctor Elmer Huerta.

