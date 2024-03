¿Por qué el acceso a los baños públicos es un asunto de salud pública?

El doctor Elmer Huerta es el consultor médico de RPP | Fuente: RPP

En 2019, la compañía QS Supplies hizo un estudio para calcular la cantidad de baños públicos por cada 100 mil habitantes en diferentes partes del mundo. Los resultados arrojaron que el país con mayor densidad de baños públicos es Islandia: 56 por cada 100 mil personas. En segundo lugar se encuentra Suiza con 48 y, en tercer lugar, Nueva Zelanda con 45.

Si nos centramos en América Latina, la lista la encabeza Chile con 3 baños públicos por cada 100 mil habitantes, uno más que Perú.

Frente a esta realidad, el doctor Elmer Huerta, consultor médico de RPP, cuestionó que las autoridades de nuestro país no diseñen ciudades con presencia de baños públicos, considerando que hay personas que dependen de esta infraestructura por alguna condición médica.

"Por ejemplo, personas que tengan problemas gastrointestinales o que tengan enfermedades inflamatorias no quieren salir de su casa porque saben que si van al centro de la ciudad o algún otro distrito no van a encontrar un baño y van a sufrir", mencionó el Dr. Huerta en el segmento Espacio Vital. "Hombres con problemas de próstata o mujeres embarazadas muchas veces limitan sus salidas porque no hay baño disponible", agregó.

En ese sentido, el consultor médico recordó que el acceso a los baños públicos es un asunto de salud pública porque con ello "se brinda un servicio a mucha gente desfavorecida que, hasta cierto punto, está siendo discriminada porque no puede usar un baño ya que no existen en las ciudades".

¿Qué se puede hacer? El Dr. Huerta indicó que en países como Islandia, Nueva Zelanda y Suiza los baños públicos son administrados por los gobiernos locales y se sostienen económicamente por medio de la publicidad que se coloca al interior de dichos establecimientos. Esta estrategia puede ser adoptada por nuestro país para aumentar el número de baños públicos.

