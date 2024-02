El doctor Elmer Huerta, consultor médico de RPP, afirmó este viernes, en la secuencia Espacio Vital, que la deshidratación en un adulto mayor es uno de los "retos diagnósticos" más frecuentes que tienen los médicos internistas y los médicos generales, dado que sus síntomas se pueden confundir con los síntomas de otros males.

"Muchas veces es difícil reconocer que un adulto mayor está deshidratándose porque los síntomas se pueden confundir con los síntomas regulares que la persona pueda estar teniendo", señaló.

¿Por qué los adultos mayores tienen mayor riesgo de deshidratación?

El especialista precisó que, a medida que envejecemos, nuestro cuerpo va perdiendo la capacidad de tener una respuesta de sed al déficit de líquido. Ello, sostuvo, aumenta el riesgo de deshidratación. "[El adulto mayor] al no tener sed, no toma agua. Al no tomar agua va perdiendo cada vez más agua. Al ir perdiendo cada vez más agua, se va deshidratando. Al ir deshidratándose va a empezar a presentar los síntomas. La gente no se da cuenta hasta que la persona ya está confusa, fuera de sí", explicó.

En ese sentido, el mensaje directo para las personas que tienen adultos mayores en casa es que se esfuercen por darles agua a lo largo del día para que se mantengan bien hidratados.

"¿Con qué regularidad hacerlo? La naturaleza nos ha dado un mecanismo muy fidedigno para darnos cuenta de nuestro estado de hidratación. ¿Cuál es? el color de nuestra orina. Si tu orina está cargada significa que estás deshidratado, porque el color cargado indica que tus riñones están ahorrando agua porque a tu cuerpo le falta agua. Por eso produce orina más espesa y muy cargada", señaló Huerta.

"Al revés, cuando tu cuerpo tiene la cantidad suficiente de agua o has tomado bastante agua, ese exceso de agua es eliminado por los riñones y tu orina es clarita", agregó.

