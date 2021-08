Sinopharm: ¿Qué sabemos sobre la vacuna contra la COVID-19 que se aplica en Perú?

En entrevista con “Espacio Vital” de RPP Noticias, programa conducido por el doctor Elmer Huerta, Sergio Recuenco, investigador principal del estudio de Sinopharm en el Perú comentó que la vacuna del laboratorio SInopharm protegió al personal de salud, altamente expuestos al virus SARS CoV-2, en 50% de contagiarse por COVID-19.

“He visto que personas altísonamente expuestas, como personal de salud, la vacuna Sinopharm impidió que se contagie en 50%. Más o menos estamos hablando que se logró que no haya contagio, como bien se ha dicho al comienzo, que no se llenen las UCIs, que no hayan fallecidos”, mencionó.

Además, Recuenco comentó que, de acuerdo a estudios preliminares, las personas vacunadas contra la COVID-19 tienen una expectativa de carga viral menor.

“En una persona vacunada, su inmunidad celular también reacciona inmediatamente a agregar los anticuerpos. Si bien se puede infectar, su expectativa de cantidad viral y su capacidad de contagio, podría ser menor”, agregó.

