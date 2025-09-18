Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Poco a poco se escucha voz del papa León XIV en temas sociales y multilaterales, dice periodista
EP 1869 • 15:58
Informes RPP
Informes RPP
Rotafono, 39 años de periodismo de servicio
EP 1327 • 03:43
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Novelas contra el olvido
EP 35 • 40:34

Todo acerca sobre el 'Fibermaxing': ¿qué beneficios o perjuicios tiene para la salud?

En La Rotativa del Aire el Dr. Elmer Huerta, asesor médico de RPP, explica la tendencia “Fibermaxing”, que promueve aumentar el consumo de fibras.
En La Rotativa del Aire el Dr. Elmer Huerta, asesor médico de RPP, explica la tendencia “Fibermaxing”, que promueve aumentar el consumo de fibras. | Fuente: Unsplash/imagen referencial
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

El doctor Elmer Huerta, asesor médico de RPP, explicó la tendencia “Fibermaxing”, que se ha promovido en las redes sociales en donde se viralizó el aumento del consumo de fibras.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Actualidad
00:00 · 07:24

El fenómeno del 'Fibermaxing' ha captado la atención en las redes sociales tanto en sus beneficios y cómo afecta la salud. Al respecto, el doctor Elmer Huerta, asesor médico de RPP, explicó que este movimiento tiene su origen en la viralización de hábitos en las redes sociales, sobre todo de los denominados 'influencers' respecto a los que estos consideran las tendencias alimentarias del momento.

En esa línea, sobe la maximización de la fibra, dijo que la mayor parte de expertos en salud sostienen que "sí puede ser buena para la salud".

"¿En qué consiste? Alguien con cinco millones de seguidores dice que ha comenzado a comer fibra y muestra cómo prepara sus comidas, lo que deriva en una tendencia de aumento del interés por la fibra en la dieta", comentó Huerta.

"Las fibras son un tipo de almidón, un tipo de carbohidrato que está en los alimentos y que el cuerpo no puede digerir. O sea, así como entra por arriba, sale por abajo, no lo puedes digerir. Idéntico. Entra por la boca, la comes y sale por el pupú sin haber sido digerida. Esa es la definición de una fibra", agregó el doctor Elmer Huerta.

En ese sentido, explicó que la fibra son de dos tipos. Una que cuando se consumen "se hinchan dentro de tu intestino" porque "adquieren agua, absorben agua" a los que se le llama solubles. La segunda son aquellas "que pasan por tu aparato digestivo y no absorben agua, pero sirven para darle consistencia [a las heces] y puedas ocuparte sin ningún problema", añadió.

"Las fibras solubles están en las frutas, la manzana, los plátanos, en todas las menestras, los frijolitos, los payares, tienen muchísimas fibras solubles. Las avenas, por ejemplo, tienen fibra insoluble. Y las insolubles, las que no se disuelven, están en todos los vegetales. Los brócoli, las coliflores, las cáscaras de las frutas, las cáscaras de todos los vegetales, allí están. Entonces, eso es esta maximización de la fibra", precisó en La Rotativa del Aire-Edición Mañana.

¿Cuáles son los beneficios del 'Fibermaxing'?

Sobre los beneficios de la maximización de la fibra, el doctor Elmer Huerta dijo que sirven para evitar el estreñimiento, en donde las solubles, si se consumen diariamente, dan protección cardíaca.

"[¿Por qué da protección al corazón?] Porque como se hinchan en tu intestino, absorben el exceso de grasa que puedas haber comido e impiden entonces que tú absorbas el colesterol, las grasas y todo lo que has consumido. Te protege contra la diabetes, te ayuda a perder de peso y obviamente ayuda a evacuar las heces de manera adecuada. Entonces, en realidad, yo creo que esto de la maximización de la fibra es una buena tendencia en el Internet", destacó el asesor médico de RPP.

Sin embargo, precisó que las fibras deben consumirse de forma moderada, evitando excesos y reconociendo los hábitos de cada ciudadano para influenciarse directamente de los creadores de contenido.

Agregó que pueden sufrir diarreas, balonamiento abdominal, constante gases, entre otros. "La idea es que todos los días comas dos o tres frutas y comas por lo menos una ensalada diaria. Si haces eso, ya estás teniendo la cantidad de fibras que necesitas durante el día", finalizó.

¿Qué es el 'Fibermaxing' cómo afecta a la salud? El doctor Elmer Huerta lo explica
¿Qué es el 'Fibermaxing' cómo afecta a la salud? El doctor Elmer Huerta lo explica | Fuente: RPP

Te recomendamos

Espacio Vital

Enfermedades crónicas: el reto silencioso de nuestro sistema de salud

La diabetes, el cáncer, la hipertensión y la obesidad no solo marcan la vida de millones de peruanos: representan el 70% de la carga de enfermedad en el país. ¿Cómo responden el SIS, EsSalud y el sector privado frente a esta presión? El Dr. Elmer Huerta conversa con el Dr. Alfredo Sobrevilla Ricci, gerente general de la Asociación Peruana de Entidades Prestadoras de Salud, sobre las brechas, las cifras y las soluciones que podrían cambiar la historia de los pacientes.
Espacio Vital
Espacio Vital
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Fibermaxing salud vital espacio vital

Más sobre Salud

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA