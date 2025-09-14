Últimas Noticias
¿Sabe cuáles son los derechos laborales de las embarazadas?

Rocío Vicente

por Rocío Vicente

·

Uno de los derechos que debe tener en cuenta el empleador es que está prohibida toda discriminación directa o indirecta vinculada a embarazo, maternidad o responsabilidades familiares.

Hay casos que algunos empleadores no respetan los derechos laborales de las trabajadoras gestantes o de aquellas que acaban de dar a luz, pero para evitar que se vulneren los planes personales y profesionales, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) invoca tener en cuenta los seis principales derechos que protegen a las mujeres en periodo de embarazo y postparto.

Preste atención a los derechos de una gestante:

1. El descanso pre y postnatal: corresponden 49 días antes y 49 días después del parto. Estos días se consideran como efectivamente laborados para acceder a la CTS, gratificaciones y utilidades. Asimismo, en caso la trabajadora haya tenido un caso de parto múltiple o el nacimiento de un hijo con discapacidad, tendrá 30 días adicionales de descanso.

2. Permiso de lactancia materna: incluye una hora diaria para que la trabajadora dé de lactar a su hijo, hasta que cumpla un año. Puede fraccionarse en dos periodos de 30 minutos. Ese tiempo también se considera efectivamente laborado.

3. Protección contra el despido: se considera despido nulo si se produce por embarazo, parto o lactancia. Esta protección también es aplicable a las trabajadoras que se encuentran en periodo de prueba o con contrato a tiempo parcial.

4. Igualdad salarial: está prohibida toda discriminación directa o indirecta vinculada a embarazo, maternidad o responsabilidades familiares.

5. Lactarios en los centros de trabajo: son obligatorios en empresas con 20 o más mujeres en edad fértil (rango de edad: 15 y 49 años). Deben contar con condiciones mínimas: área de 7.5 m², privacidad, refrigeración, agua potable, ventilación e higiene. El tiempo de uso (mínimo 1 hora diaria) es considerado como efectivamente laborado.

Cabe señalar, que solo entre el 2024 y 2025, la Sunafil recibió cerca de 400 denuncias por incumplimiento de derechos laborales de madres trabajadoras. De ese total, 47 casos concluyeron en resoluciones firmes en primera y segunda instancia, imponiéndose multas que en conjunto superan los S/ 8,6 millones a las empresas infractoras.

Informes RPP

Perú y Colombia se reúnen en Lima por la COMPERIF

Delegaciones de Perú y Colombia se reúnen en Lima, para participar en la Décimocuarta Reunión Ordinaria de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Peruano–Colombiana (COMPERIF), en un contexto afectado por las expresiones sin sustento del presidente del vecino país, Gustavo Petro, quien pretende desconocer la soberanía peruana de la Isla Chinería. Conozcamos más de qué trata el mecanismo bilateral de la COMPERIF.
Informes RPP
Informes RPP
Familia y Justicia

