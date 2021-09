En la secuencia “Todo sobre el coronavirus”, el doctor Elmer Huerta comentó que la variante delta del nuevo coronavirus es la predominante en el Perú y corresponde el 54.6% de las muestras analizadas por el Instituto Nacional de Salud (INS). Por su parte, la variante gamma con 21% y la lambda con 19% de las muestras analizadas.

“Hace unas cinco semanas, la variante lambda era la predominante, la variante gamma estaba en segundo lugar y la variante delta tenía 1% o 2%”, comentó.

Huerta resaltó que esto es un punto de inflexión en la pandemia en el Perú. “La pandemia hace que las semanas se distorsionen en nuestra mente: el 31 mayo pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) le dio el nombre a esta variante. Ya se conocía desde el año pasado, pero recién fue reconocida en mayo pasado como una variante de preocupación. Cuando llegó a Inglaterra, por ejemplo, ya para junio, pasó de 1% a 99%. En Estados Unidos, cuando llegó en abril, ya para junio se convirtió en la variante más predominante con 99%”, mencionó.

CUADRO CLÍNICO DIFERENTE

El doctor Huerta comenta que una de las características de la variante delta es que cuando llega a un territorio se convierte en la predominante.

“Datos que vienen de Inglaterra indican que el cuadro clínico de la variante delta es diferente: es más como resfrío, gripe, más con catarro, más dolor de garganta que con falta de olfato, los síntomas clásicos que tenía”, añadió.

TRANSMISIBILIDAD

Con respecto a la transmisibilidad de la variante delta, Huerta explica que si antes con la variante de Wuhan una persona infectada podía contagiar a una o dos personas, con la variante delta, una persona contagiada puede pasarle la enfermedad hasta a nueve personas.

“Lo que la hace uno de los virus respiratorios más transmisibles que conocemos en la naturaleza, solo superado por el virus de la varicela”, añadió.





¿PUEDE ESCAPAR DE LOS ANTICUERPOS?

Esta variante delta, comenta Huerta, tiene mutaciones que hace que se burle de las vacunas y de la enfermedad previa.

“Por eso, en todos los países, la variante delta está provocando infecciones tanto en vacunados como en no vacunados. La gran ventaja del vacunado es que si le da va a ser una enfermedad más leve y con menor rango de hospitalización”, añadió.

Los datos lo explican así: una persona vacunada tiene 5 veces menos probabilidades de infectarse con la variante delta que una persona no vacunada. Para hospitalización, una persona vacunada tiene 10 veces menos de hospitalizarse por la variante delta que una no vacunada. Y con la muerte, una persona vacunada tiene 11 veces menos probabilidades de morir que una persona no vacunada.

“En el Perú ya es la variante predominante y los datos, cuando se reportan, tienen un retraso de tres semanas. […] En el nuevo informe, es probable que esa cifra (del 54.6% de las muestras analizadas) vaya a subir”, añadió.

PREVENCIÓN

Hasta ahora, ninguna variante es capaz de cruzar dos mascarillas correctamente ajustadas: una quirúrgica ajustada al rostro y por sobre ella una de tela ajustada son un método de barrera. Además, el uso correcto de la mascarilla debe ser combinado con la distancia social y la no aglomeración de personas en lugares cerrados.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.





NUESTROS PODCASTS

Espacio Vital

¿Qué relación tiene Idaho en Estados Unidos con el Perú respecto a la pandemia de la Covid19?





El Dr. Elmer Huerta, Consejero Médico de RPP Noticias y especialista en Salud Pública, comenta que, en Idaho, Estados Unidos, debido al altísimo número de casos y hospitalizaciones, se decretó un decreto para racionar cuidados hospitalarios y de cuidados intensivos. ¿Qué relación tiene esto con el Perú?