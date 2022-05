Viruela del mono: Qué es, cómo se contagia, cuáles son sus síntomas y todo lo que se sabe hasta el momento

El 6 de mayo pasado, el Reino Unido registró un caso de viruela del mono en Londres. Un día después eran tres, a la semana ya se tenían identificados siete casos. Portugal y Español registraron 10 casos confirmados. Cruzando el charco, en Estados Unidos, se registró un caso en Boston y 13 en Canadá.

Elmer Huerta, Consejero Médico de RPP Noticias, explica que de acuerdo a los expertos, “esto (la viruela del mono) no tiene el potencial de convertirse como COVID-19”, es decir, un problema mundial.

¿QUÉ ES LA VIRUELA DEL MONO?

La viruela es una enfermedad que existía en la antigüedad y que fue erradicada en 1980 gracias a la vacunación.

“El último caso fue registrado en 1979 en África. De ahí para adelante nos olvidamos de la viruela. Existe una familia de virus, los llamados virus POX, uno de estos virus, que es el de la viruela humana, es el erradicado. El virus de la viruela del mono es el que está activo y da, de vez en cuando, en África central u occidental y esta dando vueltas, es endémica. El virus está en los animales y los humanos que van a la selva comen animales, entran en contacto con los animales y ocasionalmente se pueden contagiar”, agrega Huerta.

El especialista en Salud Pública menciona que es una enfermedad “relativamente leve”, pero es dramática porque salen erupciones en la piel, como ampollas grandes en varias partes del cuerpo, como en las palmas de las manos.

“La mortalidad no es tan alta, menos del 1% se calcula en países pobres como África en los que no se tiene la facilidad adecuada en sus sistemas de salud, estas lesiones se pueden infectar y eso les pueden llevar a la septicemia porque no hay antibióticos, pero en un país con posibilidades medianas, esto no puede causar una alta mortalidad”, sostiene.

¿CÓMO SE CONTAGIA LA VIRUELA DEL MONO?

El contagio es de animal salvaje a persona y de persona a persona y por un contacto muy cercano a estornudos y gotículas de respiración.

“Lo que está en investigación es si también los aerosoles podrían contribuir al contagio, eso aún no está tan bien estudiado”, resalta.

De acuerdo a lo que se sabe hasta el momento, la viruela de mono puede transmitirse por fluidos corporales como mucosas, heridas o fluidos sexuales, además de transmisión indirecta por contacto con objetos contaminados por estos fluidos, como gotículas de saliva.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE LA VIRUELA DEL MONO?

Además de las ampollas en la piel, la viruela de mono puede presentar dolor de cabeza, fiebre, entre otros.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los síntomas de la viruela de mono son similares a los de la viruela humana, aunque más leves:

- Fiebre (entre uno y tres días antes de las erupciones)

- Dolores musculares

- Dolor de cabeza

- Erupciones cutáneas en rostro y cuerpo (manos y pies, son las más afectadas)

Los síntomas pueden durar entre 2 y 3 semanas.

¿CUÁL ES EL PERIODO DE INCUBACIÓN DE LA VIRUELA DEL MONO?

El periodo de incubación de la viruela del mono es de entre mínimo 5 días y máximo 21 días.

Se pueden distinguir dos etapas de la infección y aparición de síntomas:

- Periodo de invasión- que va desde el contagio hasta el quinto día-, en el que se presentan síntomas como fiebre, dolor de cabeza, inflamación de fandlios linfáticos, dolor muscular y cansancio intenso.

- Periodo de erupción cutánea, que va entre el primer y tercer día después del inicio de la fiebre. Las erupciones se presentan principalmente en el rostro y en manos y pies. Las costras que se producen tras las ampollas pueden tardar hasta 21 días en ser eliminadas.

