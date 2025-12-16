¿Alianza Lima se volverá a enfrentar a Savino Bel Bene? Cenaida Uribe habló de la posibilidad de jugar con el equipo italiano en la Noche Blanquiazul

Alianza Lima cumplió una destacada labor en el Mundial de Clubes de Vóley 2025. El cuadro blanquiazul quedó en el sexto lugar del torneo, tras lograr una victoria.

Pero, el torneo no solo sirvió para que las jugadoras muestren su nivel, sino también para hacer contactos importantes. Cenaida Uribe, jefa de equipo de Alianza Lima, deslizó la posibilidad de poder contar con —por ejemplo— Savino Del Bene en una próxima Noche Blanquiazul.

“Ay, ojalá. Estoy moviendo mis fichas, pero vamos a ver. Todavía no sé, es difícil por el calendario que tienen ellos”, declaró la exvoleybolista para aquiTVO.

“Ya estoy hablando y los conozco, pero es complicado. Yo a todo el mundo le meto tarjeta, a todo el mundo le he dado mi número y a todo el mundo le pido número. No sé todavía qué va a pasar”, complementó.

Cenaida Uribe y sus sensaciones tras participar en el Mundial de Clubes de Vóley

Por otro lado, al ser consultada sobre sus sensaciones en el Mundial de Clubes de Vóley 2025, dijo que el balance es positivo. Además, reveló que les aconsejó a las jugadoras antes de cada partido.

“El balance es muy positivo. No tengo nada que recriminar a las chicas, al contrario. De verdad que han hecho más de lo que esperábamos y el triunfo ante Zhetysu ha sido gratificante", dijo al inicio.

"El partido contra Scandicci también. Lo único que yo decía era que no nos saquen el alma y que nos vean que estamos luchando. Y la hemos luchado. En este torneo te encuentras con equipos que son superiores y a veces ya no puedes hacer nada, te ganan porque son mejores y ya está”, finalizó.