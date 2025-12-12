Facundo Morando destaca el papel de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley: "Fue un crecimiento muy grande"

Alianza Lima quedó eliminado en la fase de grupos del Mundial de Clubes de Vóley 2025 tras su caída ante Savino Del Bene Scandicci, en la tercera fecha del torneo.

Facundo Morando, entrenador blanquiazul, destacó la labor de sus jugadoras, pese a la eliminación. Ganaron un partido de los tres que disputaron y ahora ponen la mira otra vez en la temporada 2025-26 de la Liga Peruana de Vóley.

"Sin duda que el equipo fue de menos a más. El equipo compitió y creo que el primer y último set lo hizo muy bien", le dijo Morando a Latina.

Alianza en el Mundial de Clubes de Vóley

Luego, el DT de la tienda blanquiazul mostró su gratitud a los rivales que tuvo a lo largo del torneo que aún se juega en la ciudad de Sao Paulo (Brasil).

"Felicitaciones a Scandicci y Osasco por pasar a las semifinales. Me parece que son grandes equipos y lo tienen muy merecido. Fue un crecimiento muy grande para nosotros y estamos muy contentos porque la experiencia seguramente nos va a servir para lo que resta de la liga", indicó.

Posteriormente, Facundo Morando agregó que el Mundial de Clubes de Vóley le hizo bien a Alianza Lima, que buscará un nuevo campeonato a nivel local.

"Competir contra estos equipos es bueno. No tenemos siempre esta posibilidad. Lo hicimos muy bien y estoy orgulloso de las chicas", manifestó.

El partido de Alianza Lima contra Savino Del Bene Scandicci fue por la tercera jornada del Grupo A del Mundial de Clubes de Vóley 2025 y el elenco íntimo no pudo contra su par italiano. Así, cayó 3-0 (21-25, 15-25 y 23-25).

