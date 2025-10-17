La postura del DT de Alianza Lima sobre la programación de la Liga: "Se hacen las cosas sobre la marcha"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima realizó este viernes la conferencia de La Noche Blanquiazul 2025, evento en el que organiza una cuadrangular internacional para la presentación de su equipo en la nueva temporada.

El detalle respecto a la Noche Blanquiazul de este año es que coincidirá con la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley. Alianza Lima tiene decidido continuar con su agenda y no presentarse para el duelo con Kazoku No Perú.

Así, el entrenador Facundo Morando se refirió a este tema y destacó que en Alianza Lima trabajan en torno a una planificación que se ha gestado meses atrás.

“Alianza Lima empezó a armar su equipo para el próximo año en abril. Cuando yo llegué, en el primer almuerzo que tuve con Cenaida Uribe, me contó que ya tenía jugadoras contratadas para la siguiente temporada. Entonces, Alianza compite contra equipos europeos, no solo en el campo de juego, sino a la hora de contratar jugadoras. El club tiene una programación que se empieza a trabajar desde marzo y abril para el próximo año. Lo mismo hace con su calendario competitivo. El día que Alianza Lima terminó el Sudamericano y clasificó al Mundial de Clubes, ya estaba programando ese torneo”, dijo en primera instancia el estratega argentino.

La molestia de Facundo Morando con la FPV

Si Alianza Lima no se presenta al cotejo con Kazoku, programado para el domingo 26 de octubre, se le restará un punto en la tabla de posiciones.

“Para mí, sentar las bases o decretar el inicio de un torneo un mes antes, habla un poco de que estamos haciendo las cosas sobre la marcha. Nosotros no trabajamos así. Teníamos armada la presentación del equipo desde mayo, se manifestó en la primera reunión, todos los clubes estuvieron de acuerdo”, argumentó Facundo Morando.

Si se concreta el walk-over, Kazoku recibirá 3 puntos, un detalle sobre el que se refirió el entrenador blanquiazul respecto a los intereses de los que serán sus rivales directos en la Liga.

“Alianza no quiere perjudicar a nadie, el hecho de obligarnos a no participar en esta primera fecha perjudicaría quizás a los rivales directos del equipo al que vamos a enfrentar. Lo que tenemos que priorizar es una cuestión de profesionalismo. Hacer esto un mes antes de que inicie la competencia, no te da margen”, remarcó.

Se viene La Noche Blanquiazul

En esta edición, el evento se realizará en el coliseo Dibós y la actividad corresponderá al 25 y 26 de octubre. Los participantes son Alianza Lima, Regatas Lima, Fluminense (Brasil) y River Plate (Argentina).

“Cabe recalcar que Alianza siguió todos los pasos que tenía que seguir. Continuamos a la espera. Nosotros tenemos nuestro compromiso con Fluminense y River Plate. Esta Noche Blanquiazul le hace bien al vóley peruano, no solo a Alianza o Regatas”, sentenció Morando.