DT de Alianza Lima sobre Mundial de Clubes de vóley femenino: "Estar invictos en la liga no es termómetro, pero vamos a competir"

Alianza Lima sumó ocho triunfos en igual número de partidos en la Liga Peruana de Vóley. En la última fecha, el cuadro blanquiazul superó por 3-0 a Atlético Atenea en el Coliseo Miguel Grau y se consolida como líder del certamen.

En esa coyuntura, el entrenador blanquiazul Facundo Morando le bajó las revoluciones al buen nivel de Alianza Lima en el torneo local de cara a la participación en el Mundial de Clubes.

“Ser invicto en la liga, hoy por hoy, no sé si sea un termómetro, pues todos los equipos están iniciando y sé que, al igual que nosotros, van a mejorar. Pero quiero agradecerle a la gente y pedirle que disfruten porque es un hecho histórico y único”, señaló el estratega argentino al final del partido.

Asimismo destacó el regreso de Clariveth Illescas que volvió a las canchas después de lesionarse a principios del certamen. “Estamos muy contentos por el debut de Clariveth, lo hizo muy bien, sumó en bloqueos y en ataques. Nos pone muy contentos por esta situación”, agregó.

"Estamos muy contentos por el partido de hoy y ahora ir al Mundial de Clubes para competir", finalizó.

Lista de convocadas de Alianza Lima para el Mundial de Clubes de Vóley

Exterior: Sandra Ostos, Esmeralda Loroña, Nayeli Yabar, Ysabella Sánchez, Maeva Orlé (Francia) y Elina Rodríguez (Argentina)

Central: Diana de la Peña, Maricarmen Guerrero, Clarivett Yllescas y Meegan Hart (Estados Unidos).

Opuesta: Janiz Féliz (República Dominicana).

Armadora: María Alejandra Marín (Colombia) y Doris Manco (Colombia).

Líbero: Zahira Quiñe y Esmeralda Sánchez.

¿Cuándo se disputará el Mundial de Clubes Femenino de Vóley 2025?

De acuerdo con el calendario de la Federación Internacional de Vóley (FIVB), el Mundial de Clubes Femenino se disputará del 9 al 14 de diciembre del 2025 en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil.