Alianza Lima sigue imparable: suma 8 triunfos consecutivos y ya piensa en el Mundial de Clubes de vóley femenino

Alianza Lima arrasa en la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El vigente bicampeón es firme líder al sumar su octavo triunfo en la temporada al derrotar a Atlético Atenea con parciales 25-18, 25-15 y 25-14, en el Coliseo Miguel Grau del Callao.

Las blanquiazules confirmaron por qué es el equipo más sólido del campeonato y sumó una impresionante marca al alcanzar ocho victorias previo a su participación en el Mundial de Clubes de vóley femenino de Brasil.

La solidez defensiva, el orden táctico y la potencia ofensiva fueron claves para que Alianza consiga este pico de rendimiento de cara al Mundial de Clubes. Entre sus principales figuras destaca Elina Rodríguez de la Selección de Argentina. Ha sido en más de una ocasión la MVP en la liga peruana.

Otra de los pilares de Alianza es la dominicana Yanlis Féliz que destaca por su potencia en los ataques. Además, el entrenador Facundo Morando cuenta en sus filas con la colombiana María Alejandra Marín, que es considerada una de las mejores contrataciones.



Ellas se han sumado a un plantel con referentes como Maeva Orlé, Ysabella Sánchez, Esmeralda Sánchez.

Los 7 triunfos de Alianza Lima:

1. Alianza Lima 3-0 a Kazoku No Perú

25-16, 25-12 y 25-11

2. Alianza Lima 3-0 a Deportivo Wanka

25-12, 25-15 y 25-16

3. Alianza Lima 3-1 a Olva Latino

25-15, 20-25, 25-17 y 27-12

4. Alianza Lima 3-0 a Circolo Sportivo Italiano

25-17, 25-15 y 25-17

5. Alianza Lima 3-0 a Géminis

25-19, 25-16 y 27-25

6. Alianza Lima 3-1 a Deportivo Soan

25-18. 21-25 25-19. 25-13

7. Alianza Lima 3-0 Rebaza Acosta

25 a 19, 25 a 20 y 25 a 19

8. Alianza Lima 3-0 Atletico Atenea

25 a 18, 25 a 15 y 25 a 14





Las jugadoras extranjeras de Alianza:

Maeva Orlé (Francia)

Elina Rodríguez (Argentina)

Meegan Hart (Estados Unidos)

Janiz Féliz (República Dominicana)

María Alejandra Marín (Colombia)

Doris Manco (Colombia)

Lista de convocadas de Alianza Lima para el Mundial de Clubes de Vóley

Exterior: Sandra Ostos, Esmeralda Loroña, Nayeli Yabar, Ysabella Sánchez, Maeva Orlé (Francia) y Elina Rodríguez (Argentina)

Central: Diana de la Peña, Maricarmen Guerrero, Clarivett Yllescas y Meegan Hart (Estados Unidos).

Opuesta: Janiz Féliz (República Dominicana).

Armadora: María Alejandra Marín (Colombia) y Doris Manco (Colombia).

Líbero: Zahira Quiñe y Esmeralda Sánchez.